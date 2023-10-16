半夜外出購物疑酒駕 3男日月潭員工旅遊撞路燈釀2死1傷

南投縣魚池鄉台21線發生重大車禍，肇事轎車撞倒路燈，現場一片凌亂，警方及消防在現場處理並維護交通秩序。（集集分局提供）

2023/10/16 12:03

〔記者謝介裕／南投報導〕參加公司員工旅遊的陳姓等3名男子，昨（15）日從台中前往日月潭一家民宿入住，深夜零時許，3人同乘1部轎車外出買東西，沿台21線來到魚池國中前路段，因對路況不熟，致轎車失控擦撞路旁路燈，其中，1名乘客被拋飛車外當場死亡，陳姓駕駛被送醫後也傷重不治，另1名乘客則仍在搶救中，釀成2死1傷悲劇發生。

南投縣警察局集集分局指出，該案發生後，魚池派出所員警接獲通報也立即趕到現場處理，初步調查，這3名男子所屬的公司位於台中，此次該公司共有30多人參加員工旅遊，網路有人貼文指該意外疑與酒駕有關，負責開車的陳姓男子經醫院抽血換算酒測值，高達1點多毫克的傳聞，警方強調，在案發現場肇事的轎車及陳姓駕駛身上的確有聞到濃濃的酒味，但確實酒測值仍有待向醫院進一步了解。

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據警方調查，負責開車的陳姓男子現年26歲，被拋飛死亡的彭姓男子27歲，另1名姓戰的乘客是28歲，3人都相當年輕，惟因現場路況看似筆直的路段又夾雜著像圓環般的彎道，加上處於下坡狀態，才造成此重大意外發生，警方也再度呼籲民眾行經魚池國中附近路段，一定要遵守交通規則，才是確保安全之道。

南投縣魚池鄉日月潭聯外道路台21線發生2死1傷重大車禍，警方在現場處理並維護交通秩序。（集集分局提供）

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