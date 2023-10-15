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首頁　>　社會

車放停車場沒鎖 竟多了一具女屍

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2023/10/15 17:42

〔記者王定傳／新北報導〕某營造公司把小客車停在停車場內，卻因車門沒鎖，一名楊姓女子開門入內，因心因性猝死而在車內死亡，事後，營造公司以汽車成為兇車，向家屬求償，新北地院三重簡易庭法官認為，楊女未經同意擅自進入車輛內，並在車內死亡，造成營造公司所有車輛及車內物品所有權能受到實質妨礙，並受有交易價值減損，判家屬賠償32萬餘元。

本案發生於去年6月23日上午8時25分許，車主因接獲通知說他汽車有怪味道且流出臭水，遂趕往現場處理，打開車門後發現車內有一具女性屍體；車主認為，楊女無故進入車內，致汽車成為兇車，且車內物品如汽車安全座椅及嬰兒手推車均無法使用，求償車輛價值減損、拖吊費用、停車場管理費、汽車安全座椅、嬰兒手推車、醫療費、精神慰撫金等合計42萬6500元。

楊女家屬則主張，楊女雖在車內往生，但無任何證據可證明她是自行進入車內自殺，且車輛及車內物品除汽車電池有損壞外，其餘均無任何損壞，況車輛是車主自行決定要報廢，請求賠償顯無理由；另外，該車門並未上鎖，可見車主未善盡車輛管理人責任，也有過失，依法應予酌減賠償金額。

法官審理認為，楊女未經同意，於有意識狀態下進入車輛後座，因心因性猝死而在車內死亡，雖未直接造成車輛及車內物品等外觀形體毀損，或功能減損、喪失，但依一般社會常情，汽車遭人無故闖入，進而發生死亡事故，將造成車輛及車內物品等交易性或經濟上貶值，兩者間有相當因果關係。

法官審理後判決楊女家屬賠償車主車輛價值減損31萬元、安全座椅及嬰兒手推車6000元、拖吊費用5000元，合計32萬1千元；至於家屬主張車主過失部分，法官則認為，該車因沒電而無法上鎖，無助長楊女擅自進入車內疏失，而造成損害發生或擴大情事。

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