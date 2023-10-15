女兒上大學要跟男友同居！家長憂「學業變差」 網友：擔心錯地方

女兒剛上大學就要與男友同居，家長擔心因此課業變差，網友回應點出關鍵，「應該擔心的是他們太早當爸媽」；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/10/15 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕一位家長在網路發文表示，女兒才剛上大學沒多久，就要與男友同居，讓原PO非常擔心自己女兒的學業會受到影響，但由於女兒的態度非常堅持，原PO只好繼續提供金援，並感嘆說道，「我的目的就是希望她好好讀書，一切都是天下父母心啊」，貼文引起網友熱議。

據原PO在《匿名2公社》發文表示，女兒今年18歲剛上大學，就要與男友同居，「一個打工一個上學，父母付學費生活費，租屋費一人一半，你們會接受小孩子這樣同居嗎？難道不會影響學習嗎？」

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原PO透露，當初已經幫女兒租好房，每月也都給出足夠的生活費，結果才開學不到3個月就變這樣，「感覺她根本沒有什麼用心在讀書」，原PO也曾為此提出自己的想法，但女兒都叫原PO不要想那麼多，沒有那麼誇張，反而還提出要帶男友一起來租屋處同居，原PO實在無法接受，所以跟房東表示，「讓他們自己去簽房約，我不想付房租了」。

至於生活費，原PO坦言孩子沒工作過，身上也沒多餘的金錢，所以目前只能繼續提供生活費給女兒，原PO也提出自己的要求，如果之後覺得女兒和男友都在浪費時間和金錢，「我隨時會取消金援，一分也不會給，千萬不能懷孕，一切後果你們自己承擔」。

原PO最後無奈說道，「反正我什麼都講了，會全力金錢支持她，我的目的就是希望她好好讀書，不要分身，所以沒有叫她打工，第一年課程也多。一切都是天下父母心啊！」

貼文曝光後，引起網友正反兩面爭論，「如果真的要同居，生活費、同居費就要去打工負責！」、「沒差吧，不同居難道就不用擔心其他的事？」、「你都不給她學習的機會，以後怎麼對自己負責」、「都成年了，不是什麼出格的事情不要管太寬」、「自己付生活費、自己扛學貸，既然要追求成人的生活，就要有成人負責任的行為」。

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