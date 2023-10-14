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渣！前男友「闖紅燈」硬上 還嫌她「變鬆、嘴巴臭」

趙男性侵前女友小怡，還嫌她變鬆、嘴巴臭。示意圖，與本案無關。（情境照）

趙男性侵前女友小怡，還嫌她變鬆、嘴巴臭。示意圖，與本案無關。（情境照）

2023/10/14 15:21

〔記者吳政峰／台北報導〕趙姓男子2021年間去前女友小怡（化名）住處聊天，卻無視她生理期來，強行「闖紅燈」硬上，事後還嫌她「變鬆」、「嘴巴臭」、「家裡亂」，渣男言語全被小怡偷錄下來，做為性侵佐證。小怡不甘受辱，痛罵趙男「垃圾」，提起妨害性自主告訴。一審新北地院判趙男3年6月刑，二審高等法院日前予以維持。

趙男與小怡原為男女朋友，2021年5、6月間分手，同年8月9日晚間8時30分許，趙男前往小怡於新北市的住處聊天，並表示想跟她「打炮」。小怡回應2人早已分手，且因生理期不舒服，不想嘿咻。未料趙男不顧小怡意願，仍脫去她的衣物，無視其推拒並強調身體不舒服，強制性交得逞。

完事後，小怡趁著趙男去廁所，趕緊掏出手機蒐證，錄下兩人對話，成為定罪證據。

小怡質問趙男來她家幹嘛，為什麼要性侵她？趙男坦言「打炮啊」、「打個炮就走了」，還批評小怡「妳家現在變超亂」、「妳嘴巴變臭了」、「妳變鬆了，妳跟誰打炮，誠實講。」

小怡氣炸說「我要告你性侵」、「誰跟你變鬆了，MC來那麼濕」、「X他媽的突然來，然後跟我講說我變鬆了」、「X你娘垃圾」。

一審新北地院表示，趙男因一己私慾，未能尊重小怡自主權，強制性交，影響小怡身心健康，審酌他迄尚未與小怡達成調解或得諒解，判刑3年6月。趙男不服，提起上訴。

二審高等法院指出，一審認事用法均無違誤，量刑已基於刑罰目的性考量、刑事政策取向以及趙男刑罰感應力衡量等因素，並未逾越法定刑度，亦無違背公平正義精神，客觀上不生量刑失衡的裁量權濫用，亦屬允當，日前駁回趙男上訴，仍可上訴。

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