指導辦案？ 提告洩漏國防秘密 徐巧芯：希望高檢署「謹慎討論」郭璽

國民黨台北市議員徐巧芯今向高檢署告發海軍前顧問郭璽涉洩漏國防秘密罪。（記者錢利忠攝）

2023/10/13 12:35

〔記者錢利忠／台北報導〕國造潛艦案近來衍生洩密疑雲，國民黨立委馬文君被告發涉嫌洩漏國防秘密予外國，高等檢察署取得相關錄音檔案後，已將馬列為外患罪他字案被告調查；國民黨台北市議員徐巧芯今也向高檢署告發海軍前顧問郭璽涉洩漏國防秘密罪，不過徐未公布有哪些具體證據，僅提及「請高檢署去查清，分成2個階段...能把郭璽『謹慎』討論進去」，言語中不乏出現疑似「指導」高檢署偵辦方向的字眼。

徐巧芯今向高檢署提告時指出，在這一連串的錄音檔發布中，有關我國的國防機密，她都刻意不公布，她覺得作為一個中華民國國民，仍然希望保存我們的國家機密，「這部分錄音檔高檢署也都有了，他們（指高檢署）從裡面一定能聽得出來，郭璽將當時的機密洩漏給韓國人的部分」。

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徐巧芯還解釋今日來提告的原因，徐說：「為什麼今天還是要來告發，因為我們擔心，高檢署查的部分，並不包含郭璽，如果今天沒有正式對郭璽提告，我並不知道高檢署的分案過程中，會不會把郭璽也列入偵查的對象...」。

徐巧芯還請高檢署「從2個階段去查清」，徐指出，「我們要請高檢署去查清，分成2個階段，第1階段是郭璽過去在擔任海軍顧問時期，有沒有上下其手，或是有不法情事，包含郭璽當時引進了GL集團，但是在後續的錄影裡面，他說GL集團是詐騙集團，甚至還說本來說好要找一些不錯的人來，結果來了幾個印度人，後面的SI公司也說「他們都拿錢不辦事」、「都在聊天」、「該做的報告都沒有交」、「根本就不會」，這些是我們在錄音檔裡面聽到的相關內容。

徐巧芯說，因為整件事情可以聽得出來，是因他（指郭璽）而起，如果民進黨真的覺得馬文君洩密給韓國人，那也是郭璽洩密給韓國人，才有後續所有事情的發生，一切的起源既然是郭璽，郭璽在整個如此龐大的預算裡面，透過人頭公司的組建，透過很多上下其手、直達天聽人脈的方式，造成後來不可收拾的結果，「因此希望高檢署在做調查的時候，能把郭璽謹慎討論進去」。

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