老闆娘半夜滑手機WIFI斷訊 竟是竊嫌闖空門害的

魏姓竊嫌闖空門，李姓老闆娘嚇得報案，警方獲報前來抓賊。（民眾提供）

2023/10/11 17:09

〔記者王捷／台南報導〕台南一家機車出租店的李姓老闆娘，雙十節凌晨睡前滑手機，WIFI突然斷訊，從床上爬起來，準備到樓下店面檢查網路分享器，瞄到監視器嚇一跳，原來魏姓竊嫌闖空門，還把網路分享器的插頭拔掉，充自己手機的電，警方獲報前來抓賊，並於魏男身上起出多張不明信用卡、一萬多贓款，移送後今天預防性羈押獲准。

李女跟丈夫在台南北門路上經營機車出租店，兩人平常就住在店面樓上，10日凌晨2點多，她睡前滑了一下手機，但網路突然斷訊，意外發現魏男正在機車店的櫃台東翻西找，她立即叫醒丈夫，並打電話報案。

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台南市警察局第五分局北門派出所的員警趕到，魏男才發現行竊失風，想逃跑已經來不及，4名員警將他壓制在地，警方查獲出租行失竊的4000多元現金，此外，在魏嫌的黑色皮包內，還發現來路不明的信用卡6張，以及現金超過一萬元、手機、手錶等物品。

據了解，快要40歲的魏姓竊嫌不是台南人，疑似搭著火車四處犯案，他身上有許多來路不明的財物，10日凌晨他以為機車出租行沒有人，潛入店內行竊，順便給自己的手機充電，但他在店內四處找不到插座，才把網路分享器的插頭拔掉，插上手機充電插頭，魏嫌被依加重竊盜罪嫌移送南檢，並已聲請羈押獲准。

警方強調，除了自家門窗上鎖防竊外，還要小心陽台、施工鷹架、連棟建築物的雨遮或相近的冷氣主機等，這些地方容易成為小偷入侵的通道，如果有需要，可採取必要的安全措施。

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