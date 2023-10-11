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朱國榮傳潛逃到萬那杜 調查局將啟動跨國司法互助

外傳國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃海外。（資料照）

外傳國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃海外。（資料照）

2023/10/11 15:32

〔記者吳政峰／台北報導〕知名港片「省港旗兵」主角原型、也就是國寶集團總裁朱國榮，靠著殯葬業等行業致富，身價達百億元，卻也因炒股身陷官司，今年3、4月間分別被判刑8年、16年，但高等法院卻未命其穿戴電子腳鐐監控，讓他輕鬆棄保潛逃，外傳他已持假護照到太平洋島國萬那杜，調查局長王俊力11日出席立法院司法及法制委員會時表示，將啟動司法互助。

王俊力說明，調查局有駐外法務祕書，若確認朱國榮已潛逃出境，將請法務祕書啟動跨國司法互助，請求朱國榮曾過境及入境的國家提供協助，盼能將他緝捕歸案。

此外，本案原為特偵組（已裁撤，業務移交台北地檢署）指揮檢察事務官偵辦，執行搜索時有請調查局協助，故高院發布通緝後，調查局查清朱國榮行跡，如確認他逃到國外，將把朱的通緝資訊放在調查局的外逃通緝犯查詢系統，請旅外民眾與執法單位一同協尋。

朱國榮是因涉入龍邦、台壽保炒股等案，今年3月被高等法院依違反證券交易法各判刑8年及16年，遭諭知4億元重保，朱國榮上訴最高法院；不料，朱在9月7日下午3時到派出所報到後，自此人間蒸發，派出所直到12日深夜才向高院回報此事，經拘提無著，加上高院傳訊朱的律師、當初具保的朱國榮的胞妹朱佩瑜亦稱不見朱的人影，直到上月28日才發布通緝朱，並沒入交保金。而朱國榮另有他案在台北地院審理，保證金1億元也預計會被沒收。

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