警動手腳冒領遺失現金7800元 代理小隊長被判1年半、緩刑5年

原任職於基隆市警察局第四分局的代理小隊長劉子健，取走民眾遺失現金，被判1年6月，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2023/10/11 10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕原任職於基隆市警察局第四分局偵查隊偵查佐代理小隊長劉子健，2021年間因市民送交的拾得物侵吞7800元，被查出後，檢察官依違犯貪污治罪條例等罪嫌將他起訴。基隆地院審理期間，劉員坦承犯行，被依偽造文書罪判處有期徒刑1年6月，緩刑5年，並應支付公庫10萬元、240小時義務勞務。全案可上訴。

起訴書中指出，藍姓市民於2021年8月間因無照駕駛遭到警方告發，酒後竟跑到派出所抗議洩憤，並將身上的7張1千元、1張5百元和3張1百元紙鈔，合計7800元及統一發票5張棄置在所內民眾報案區桌上。

請繼續往下閱讀...

藍男因不願領回，警方只好依拾得人名義填寫受理拾得物案陳報單後，7日由工友將現金和發票送到偵查隊，交給辦理拾得物勤務的蔡姓警員簽收。

警方依規定簽報在「拾得遺失物處理系統」上網公告招領，並列印對外公告，副本發交拾得人、有關機關及保管單位。

劉姓偵查佐見有機可趁，竟於同年9月8日偵查小隊全員輪休日，主動返回偵查隊辦公室，未經蔡員同意，拿出拾得物案卷，發現蔡員桌上另有黃姓女民眾遺失的身分證影本，便冒用蔡男名義繕打黃領回財物清領據，附上黃的身分證影本，陳報上級核章。

隔日，藉口取得蔡員授權，進入公文作業系統後，以蔡名義偽造遺失物已由黃領回書函，再盜蓋蔡的簽名章，陳報上級核章。等蔡來上班時，劉告知現金和發票已還給遺失人。

藍男收到遺失物遭領走的通知後，多次向中山派出所警員及蔡姓承辦警員，表達失主是他本人，而不是黃小姐；分局隨即展開內部調查，劉員自知事跡敗露，同年10月16日到派出所以發還拾得物作業錯誤為由，拿出7800元，請警員立刻發還給藍男。由於尚缺5張發票，警員便到鄰近超商買5瓶飲料，取得5張發票，一併發還藍妻簽收。

檢警蒐證調查後，檢察官將劉姓偵查佐依涉犯貪污治罪條例起訴。市警局也依規定於2021年12月24日將劉員停職。基隆地院審理後，以公務員假借職務上機會犯偽造文書罪，判劉有期徒刑1年6月，緩刑5年，劉員將可復職。

據悉，劉員於審理期間向法官坦承犯行，但稱自己拾得物的業務，並非自己主管業務，只是幫忙而已，並沒有貪污的意圖。

曾調查該起案件的偵辦人員指出，劉員協助辦理拾得物業務經常「都能」找到遺失者，並交還物品，更因此記功嘉獎，但這些案件是否也是用同樣手法操作，理應逐筆追查，進一步釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法