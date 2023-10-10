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高雄鳳山3死命案 檢警相驗死於一氧化碳中毒

高雄市鳳山區昨夜發生施姓一家3口3死命案，檢警今天下午完成相驗排除他殺，確認3人死因是一氧化碳中毒死亡。（記者陳文嬋攝）

高雄市鳳山區昨夜發生施姓一家3口3死命案，檢警今天下午完成相驗排除他殺，確認3人死因是一氧化碳中毒死亡。（記者陳文嬋攝）

2023/10/10 14:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區昨夜發生施姓一家3口3死命案，檢警今天下午完成相驗排除他殺，確認3人死因是一氧化碳中毒死亡。

警方調查，死者施母（78歲）、施女（53歲）、施男（51歲）3人同住鳳山區1棟公寓，屬於經濟弱勢家庭，施母生病身體不佳，胞弟領有身心障礙證明，由施女照顧母親與胞弟，施家申請低收入戶補助，但因持有房產未通過，施女曾到賣場工作，但工作做不久，近來身體也生病，3人均無工作。

附近住戶8日聞到異味，一度以為是死老鼠，昨夜里民通報飄臭味，國光里長呂岳霖請鄰長汪進良會同警消破門入內，赫見施姓母子女3人陳屍主臥房，仰躺同一張床上，3人臉部發黑、全身發臭、腐爛，已無生命跡象，明顯已經死亡多時。

警方勘驗命案現場，發現房內有燃燒木炭灰燼，門縫以膠帶貼封，客廳起獲遺書；據了解，施女屬名留下遺書，1人照顧2人很累，壓力很大又生病，請家人處理3人後事。

警方檢視3人無外傷，現場沒有打鬥痕跡，排除外力介入，檢警今相驗排除他殺，確認是一氧化碳中毒死亡，家屬沒有異議。

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