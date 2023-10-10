高雄鳳山3死命案 里長3年前救回3人 無奈仍發生憾事

高雄鳳山區1棟公寓今晚發生3死命案。（記者陳文嬋攝）

2023/10/10 00:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鳳山區昨晚發生母親與2名子女共3死命案，據悉3人3年前也曾發生類似狀況，國光里長呂岳霖接獲鄰居通報，會同警消破門救回3人，呂岳霖3年來經常關懷施家，每3個月發放物資送暖，介紹母女社區工作，無奈仍發生憾事，他感到非常難過。

死者施母（78歲）、施女（53歲）、施男（51歲）3人同住鳳山區一棟公寓，國光里長呂岳霖昨晚接獲里民通報飄出不明臭味，同意警消破門入內，赫見施姓母子女3人陳屍主臥房，3人臉部發黑、全身發臭，已明顯死亡多時。

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據了解，施家屬於低收入戶家庭，施母年邁身體不佳，由施女工作養家，照顧母親與胞弟，3年前曾發生類似情況，國光里長呂岳霖會同警消破門入內，當時3人陷入昏迷不醒，緊急送醫搶救，才保住3人性命。

國光里長呂岳霖3年來經常關懷施家，協助申請低收入戶，每3個月發放民生物資，施母領取民生物資後，總是很客氣向他道謝，他也曾介紹社區工作給施母及施女，施母總是客氣婉拒，施女則稱她有工作，謝謝里長關心。

國光里長呂岳霖說，他當里長5年多，3年前獲悉施家狀況，不斷提供社會資源，想辦法幫助施家，無奈仍發生憾事，他感到非常難過，已盡最大努力。

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