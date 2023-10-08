不滿樓下火鍋店太吵竟倒糞水 客人及店家慘遭波及

火鍋店長及顧客遭潑糞水，紛紛躲避。（記者陸運鋒翻攝）

2023/10/08 15:44

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市67歲盛姓男子，因長期認為樓下所開設的火鍋店太吵，竟將糞水從住處往下潑灑，波及張姓店長及用餐顧客，店家蒐證提告，案經台北地院審理，證實盛男潑灑的液體「有屎的味道」，依「公然侮辱罪」判賠罰金9000元定讞。

大安分局今表示，該間火鍋店開設在四維路上多年時間，而住在4樓的盛男，則多次報案妨害安寧，但店家發現樓上住戶不時潑灑、傾倒液體，且有時還有屎臭味，進而架設攝影機蒐證，果然有所發現憤而報案提告。

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判決指出，去年4月9日，張姓店長稱當時有大便的味道，還是黃色的液體，才確定是糞水，而且盛男潑到店家及客人，造成名譽受損，也讓被潑到的人覺得相當丟臉，指控盛男只要認為說話聲音過大，就會潑灑糞水之類的液體。

盛男則辯稱僅是澆花，並未潑灑污穢水，而澆花時有聽到火鍋店喧嘩的聲音，但沒有看到人，且指責該火鍋店在疫情期間喧嘩、抽菸且違反不能脫口罩的行政規定，應該要被裁處罰鍰。

到場處理的洪、莊姓員警則證稱，當天獲報抵達時，聞到濃厚屎臭味，而地點是該店外的小庭院，但店家已清洗過，所以看不到屎水的痕跡，不過還是有很重的味道，研判不是澆花不小心滴落，且店家之前也舉報過很多次，有時是遭潑一般液體，有時是穢物。

案經台北地院審理後，認定盛男潑灑的確實為糞水，盛男以公然潑糞的方式侮辱店家等人，且未達成和解，依公然侮辱罪判處罰金9000元；盛男不服上訴，高等法院於上月19日駁回，全案定讞。

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