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小吃店老闆罵老婆 顧客勸架互爆粗口反遭燙傷

施姓顧客到鹿港知名小吃店外帶湯品，因為勸架與老闆互爆粗口反遭燙傷。（民眾提供）

施姓顧客到鹿港知名小吃店外帶湯品，因為勸架與老闆互爆粗口反遭燙傷。（民眾提供）

2023/10/08 15:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕公親變事主？彰化縣鹿港鎮施姓民眾日前去知名小吃老店外帶丸子湯，見到老闆大聲在罵老婆，因而開口勸架，結果一言不合，雙方互爆粗口，施姓顧客憤而把2袋外帶的丸子湯丟到攤車上，老闆隨即以湯杓回擋，不料湯杓內有熱湯，潑濺到顧客，造成臉部與右肩有5％面積有二級燒燙傷，全案以傷害罪嫌將業者函送。

這家知名小吃位於鹿港鎮民生路，已開賣超過90年，賣的是丸子、水晶餃與豬皮的湯品，因為專賣早上時段，被視為在地人特有的早餐湯品。老闆夫妻表示，這位顧客爆粗口，還把外帶裝在塑膠袋的湯品，朝著老闆丟過來，當時老闆剛好拿著湯杓，才會用湯杓去擋。

施姓顧客的哥哥表示，弟弟到鹿港民生路的小吃老店外帶2碗湯，老闆娘因為找錢的關係被老闆罵，弟弟當場就勸架，請老闆「不要這樣」。沒想到，老闆竟然爆粗口，後來就用熱湯潑向弟弟，弟弟臉部與肩膀都被潑到，事發老闆態度也不好，家人決定報警處理。

鹿港警分局表示，雙方因為口角糾紛，造成施姓顧客燙傷，受傷民眾有提告，全案以傷害罪嫌函送偵辦。

民眾指出，這家知名小吃店專賣湯品，平日生意就很好，而老闆習慣扯開嗓門、高分貝說話，經常去用餐的熟客都知道，但如果是遊客初次到訪，不曉得這是老闆的說話風格，就很有可能會被嚇到。

鹿港知名小吃業者強調，當天是顧客把外帶湯品朝他丟來，剛少手上有湯杓才會去擋。（民眾提供）

鹿港知名小吃業者強調，當天是顧客把外帶湯品朝他丟來，剛少手上有湯杓才會去擋。（民眾提供）

施姓顧客到鹿港知名小吃店外帶湯品，因為勸架與老闆互爆粗口反遭燙傷，這家專賣湯品是鹿港人口袋的早餐老店。（民眾提供）

施姓顧客到鹿港知名小吃店外帶湯品，因為勸架與老闆互爆粗口反遭燙傷，這家專賣湯品是鹿港人口袋的早餐老店。（民眾提供）

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