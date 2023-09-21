被害妄想症男狂砍退休舞蹈老師重傷 二審仍判8年、監護處分5年

被鄰居無端砍傷的謝姓退休女舞蹈老師在高院聆判後表示，和律師研究後，再決定是否上訴最高法院。（記者楊國文攝）

2023/09/21 13:35

〔記者楊國文／台北報導〕謝姓退休女舞蹈老師提告，2年前無端遭有被害妄想症的黃姓鄰居持菜刀猛砍頭、頸等要害10多刀，造成重傷，一審依殺人未遂罪判黃男8年徒刑，且入監前須到醫院接受5年的監護處分。高等法院開庭時，黃男否認犯罪，辯稱「謝女長期對我下藥」，以為謝女要攻擊他，才持菜刀砍殺，律師替黃男做無罪答辯，稱黃男是所謂的「誤想正當防衛」，且其患病符合刑法第19條之1的「不罰」規定，高等法院今判決上訴駁回，維持一審判決結果。可上訴。

謝女今到高院法庭聆判後表示，將和律師研究，再決定是否上訴最高法院；黃男未到庭聆判。

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本案發生在2021年6月8日傍晚，住在基隆市的50多歲黃男，見謝婦提著垃圾袋從4樓住處沿樓梯走下樓，突然持菜刀攻擊謝婦，朝她頭、頸、胸砍劈多刀，再將謝婦壓制在地，繼續砍劈謝婦雙腳多刀。

警方獲報趕抵，喝令黃男放下手中菜刀，同時利用盾牌及齊眉棍壓制黃男，將謝婦救出後送醫急救。謝女頭部有6處撕裂傷，顱骨4處開放性骨折，以及胸部、左手臂、右膝、右手指等多處均受傷。

警方將黃男依殺人未遂罪送辦，檢方複訊後將黃責付給母親，遭黃母拒絕；警方擔心黃男危害鄰居，通知消防局將他送醫強制治療，黃男住院1個月後回家居住。不過，謝女案發後即寄住親友住處，不敢回家裡住。檢方認定黃持菜刀砍劈謝婦頭、頸等處，可能造成謝婦死亡，依殺人未遂罪起訴。

基隆地院審理時，委託八里療養院替黃男進行精神鑑定，認為案發時黃男受被害妄想症影響，行為控制能力差；治療後情緒行為障礙已改善，建議施以監護處分減少再犯。黃男在偵審時均辯稱「謝婦下藥要害我、我才是被害人」。

基隆地院依鑑定結果認為黃男犯案時受被害妄想症影響，依刑法第19條之2規定將他減刑，判8年徒刑，另認為黃無故殺人未遂行為危害治安甚鉅，審理時多次表示遭謝婦下藥，顯見若未接受治療，恐有再犯之虞，命黃男入監前，須到醫院接受監護5年。全案上訴高等法院審理。

高院審理時，謝女激動陳述「我的命是撿回來的」，案發時她受到嚴重驚嚇，「害我2年來都躲到親友家，不敢回家住」，謝女痛批黃男很會狡辯，以患有被害妄想症為藉口，但他明顯是蓄意殺人的現行犯，「卻連一天都沒有羈押過！」

黃男強調，目前按時回診吃藥，但案發時未接受治療；黃男律師主張，黃男患有被害妄想症，案發時他是「誤想正當防衛」（即誤以為有安全疑慮而採取防衛保護自身安全），應適用刑法第19條之1「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」的規定，另外，黃男因為均自行回診服藥，應無施以監護處分的必要。

高院審理認為一審判決適當，維持一審判決結果，仍以殺人未遂罪判刑8年、施以監護5年。可上訴。

民事部份，基隆地院審理認定，黃男持菜刀朝謝女身上不同部份亂砍，且下手力道甚猛且狠，「因命大得倖免於難」，其身心俱創，判決黃男應賠償謝女159萬2694元，可上訴。

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