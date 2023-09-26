為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中警不爽長官勸導服儀出手毆打 一審結果出爐了

台中市警局時任第四分局值班台。（記者陳建志翻攝）

台中市警局時任第四分局值班台。（記者陳建志翻攝）

2023/09/26 07:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局第四分局警備隊涂姓警員，今年5月值勤時穿著警用透氣外套違反當時警察服裝規定，督察組蕭姓警務員看到，勸他如欲穿著外套，應等下班時再穿，沒想到引發涂男不滿，徒手攻擊蕭男頭部5、6下，造成蕭男右眼眶受傷，眼鏡也被打爛，蕭男驗傷後提告，台中地院審理後，依傷害罪判處4個月徒刑，可上訴。

判決指出，台中市警局第四分局警備隊涂姓警員，今年5月1日下午3點多在值班台值勤時，因在值班台焚燒線香，分局督察組蕭姓警務員接獲民眾反應，下樓請他將大門打開，保持通風通暢，因分局已律定統一在4月28日換穿夏季服裝，並勤導他不要穿著警用透氣外套，如欲穿著外套，應等下班時再穿，涂男回應說他會冷、不願配合，2人因此發生爭吵。

目擊的彭姓證人表示，當時他受理民眾辦理良民證，將良民證拿到一樓大廳發給民眾時，聽到督察組蕭姓警務員和涂男發生口角，爭吵很大聲，轉過頭去就看到涂男徒手攻擊蕭姓警務員頭部約5至6下，致蕭男的眼鏡被打落到地上，趕緊上前將2人拉開，後來涂男又衝上來以腳攻擊蕭男身體3至4下，但蕭男都沒有還手。

涂男審理時坦承毆打蕭男，但表示因長期受到蕭男打壓，警局也因他穿外套的事要將他開除，蕭男那天過來跟他講時，一時情緒失控才會出手打他，並說當天蕭男穿便服，並沒有穿警察制服，不構成妨害公務。

一審認為，涂男事後一再辯駁並未構成妨害公務，犯後態度不佳，並考量其犯罪動機、手段、影響公務執行程度、造成蕭男所受傷害等狀況，依傷害罪判處4個月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉市6名惡煞KTV暴打男子 持槍柄毆到頭破血流
2023/09/24 11:48

嘉市6名惡煞KTV暴打男子 持槍柄毆到頭破血流
法操》你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？
2023/09/22 15:10

法操》你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？

PP石墨烯塑崩褲 蟬聯三年榮獲年度風雲賞
叫聲好淒厲！2醉男KTV鬥毆 嗆警還毀損警車通通送辦
2021/12/26 20:24

叫聲好淒厲！2醉男KTV鬥毆 嗆警還毀損警車通通送辦
深夜聚眾毆人 警狂奔逮人意外掛彩
2020/01/19 17:04

深夜聚眾毆人 警狂奔逮人意外掛彩

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
不滿遭勸早點回家 5醉漢竟痛毆值勤員警
2019/07/14 14:21

不滿遭勸早點回家 5醉漢竟痛毆值勤員警
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播