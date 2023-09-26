台中警不爽長官勸導服儀出手毆打 一審結果出爐了

台中市警局時任第四分局值班台。（記者陳建志翻攝）

2023/09/26 07:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局第四分局警備隊涂姓警員，今年5月值勤時穿著警用透氣外套違反當時警察服裝規定，督察組蕭姓警務員看到，勸他如欲穿著外套，應等下班時再穿，沒想到引發涂男不滿，徒手攻擊蕭男頭部5、6下，造成蕭男右眼眶受傷，眼鏡也被打爛，蕭男驗傷後提告，台中地院審理後，依傷害罪判處4個月徒刑，可上訴。

判決指出，台中市警局第四分局警備隊涂姓警員，今年5月1日下午3點多在值班台值勤時，因在值班台焚燒線香，分局督察組蕭姓警務員接獲民眾反應，下樓請他將大門打開，保持通風通暢，因分局已律定統一在4月28日換穿夏季服裝，並勤導他不要穿著警用透氣外套，如欲穿著外套，應等下班時再穿，涂男回應說他會冷、不願配合，2人因此發生爭吵。

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目擊的彭姓證人表示，當時他受理民眾辦理良民證，將良民證拿到一樓大廳發給民眾時，聽到督察組蕭姓警務員和涂男發生口角，爭吵很大聲，轉過頭去就看到涂男徒手攻擊蕭姓警務員頭部約5至6下，致蕭男的眼鏡被打落到地上，趕緊上前將2人拉開，後來涂男又衝上來以腳攻擊蕭男身體3至4下，但蕭男都沒有還手。

涂男審理時坦承毆打蕭男，但表示因長期受到蕭男打壓，警局也因他穿外套的事要將他開除，蕭男那天過來跟他講時，一時情緒失控才會出手打他，並說當天蕭男穿便服，並沒有穿警察制服，不構成妨害公務。

一審認為，涂男事後一再辯駁並未構成妨害公務，犯後態度不佳，並考量其犯罪動機、手段、影響公務執行程度、造成蕭男所受傷害等狀況，依傷害罪判處4個月徒刑，可上訴。

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