搶快變成了擋高雄輕軌 吃下3000元罰單

小自客車搶快遇上紅燈，停在輕軌軌道上，擋住列車通行。（取自網路「社會事新聞影音」）

2023/10/08 12:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕網路社群「社會事新聞影音」傳出一段「國慶連假交通亂象」影音，內容顯示高雄市前鎮區中山、凱旋路口，昨天有一部自小客車為搶快通過路口，結果遇到紅燈，自己無法通過路口，更因停於輕軌軌道上，害得列車也無法通行的影片。經轄區警方今天調查違規屬實，最高可開罰3000元。

前鎮分局調閱監視器發現，7日下午4時40分許，前鎮區中山凱旋路口有一部自小客車為搶快通過路口，結果遇到紅燈，導致車身無法完全通過路口停於輕軌軌道上，未保持路口淨空，導致位於輕軌前鎮之星站上的輕軌列車無法通行。

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警方指出，依據道路交通管理處罰條例第58條3項「行至有號誌之交岔路口，遇有前行或轉彎之車道交通擁塞而逕行駛入交岔路口內，致號誌轉換後仍未能通過，妨礙其他車輛通行」可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。另同法第45條1項17款「聞或見大眾捷運系統車輛之聲號或燈光，不依規定避讓或在後跟隨迫近」處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰）。

前鎮分局已聯繫捷運警察隊，共同持續加強該路段巡邏及輕軌沿線周邊道路疏導、交通違規查察取締，以維民眾用路權益及交通秩序。

前鎮分局呼籲，用路人行經交岔路口遇車況壅塞時，即使前方交通號誌顯示綠燈，仍應視距離判斷是否有足夠空間進入路口，不應強行跟車，以免車輛行駛至行人穿越道或路口時，影響橫向車流和行人通行，以共同維護良好交通環境。

監視器顯示小自客車停在輕軌軌道上擋道。（民眾提供）

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