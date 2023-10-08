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詐團假冒地政所主管騙個資 竹市府籲民眾小心查證

竹市府籲民眾小心詐騙集團手法。（市府提供）

竹市府籲民眾小心詐騙集團手法。（市府提供）

2023/10/08 11:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市地政事務所接獲民眾通報，有人冒稱地政事務所主管，謊稱其名下不動產遭不法人士申辦產權移轉，並希望提供個人身分資料進行確認，新竹市地政事務所澄清，地政機關所有通知都以「書面」為原則，更不會僅以電話核驗身分，請民眾小心謹慎，提防受騙上當！

地政處表示，日前民眾去電地政事務所，請求確認有無王姓登記主管，以及個人不動產是否有遭冒名申辦案件，而以電話要求配合調查等情事，同仁除立即告知無王姓主管外，且協助查明並未有受理產權異動的相關申請。

地政事務所表示，為確保產權移轉申請的正確性，案件受理後審查人員除核對地籍資料庫外，更會連線戶政機關查對申請人最新戶籍資訊，絕不會以電話來進行申請人身分核驗。另外，申請內容若有不充足情況，會以書面補正單通知申請人或代理人辦理。

為方便申請人及時掌握申辦案件處理情形，地政事務所案件辦理查詢專區提供案件最新進度查詢，建議民眾多加利用；另外「地籍異動即時通」服務，在地政事務所｢收件｣及｢案件異動完成｣時，都會以簡訊或電子郵件通知所有人，確保即時掌握不動產權利異動的資訊，歡迎民眾向地所提出申請。

市府提醒，詐騙案件手法不斷更新，應提高自我防衛意識，接獲類似假冒公務機關或有疑慮電話時，避免在電話中提供個人身分資料給他人，建議先向相關單位確認，也可撥打「165」專線由專人協助研判是否為詐騙事件，必要時立即向當地警察機關報案，記得多一份警覺，小心查證，就可減少被詐騙或個人資料被冒用風險。

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