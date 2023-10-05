台南迎雙十連假、國慶晚會 永康警方明起連5天交通大執法

國慶晚會將於8日晚上在台南空軍基地舉行，永康警分局建議欲利用大灣交流道北上的車輛，可以改走永康交流道，避開車潮。（永康警分局提供）

2023/10/05 09:36

〔記者劉婉君／台南報導〕雙十連假即將到來，今年國慶晚會將於8日在台南空軍基地舉行，永康警分局將自明（6）日起，展開為期5天的交通大執法，並於永康交流道、大灣交流道及重要路口等13處重要路口進行交通疏導。

永康警分局表示，從明天開始，將於永康區全區進行連續5天的取締酒駕及改裝車大執法，員警白天執行交通安全疏導崗，夜間實施「取締酒後駕車」、「防制危險駕車」及「區域聯防」等專案性勤務，以維護永康地區交通秩序安全，避免交通壅塞及酒駕危駕發生。

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而連假期間，返鄉及出遊民眾多，警方也將針對在國道一號中山高速公路永康交流道、大灣交流道以及周邊重要路口等13處，加強交通疏道，對交流道周邊進行嚴密車流監控。

另外，今年的國慶晚會將於8日下午5時30分至晚上9時，在台南空軍基地舉辦，約有1500人參加，估計也將湧現車潮，因此，永康警分局建議，屆時欲利用大灣交流道北上的車輛，如果遇到匝道儀控壅塞，建議使用大灣交流道替代道路。

永康警分局交通組長葉敏旭表示，由於大灣交流道路幅較短，遇到匝道儀控容易壅塞，建議民眾可多多利用永康交流道北上，替代道路可分為2條路線，相關資訊如下:

路線1：高速一街往北→「太子路與高速一街口」右轉→「中正路三段與太子路口」左轉→「永大路與大灣路口」→「永大路與中山北路口」→「永大路與自強路口」。

路線2：高速一街往北→「復興路與高速一街口」右轉→「崑大路與永大路口」→「永大路與大灣路口」左轉→「永大路與中山北路口」→「永大路與自強路口」。

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