違章工廠變賭場 縣府整排6間全夷平 屋主爽當包租公夢碎

嫌犯利用違章工廠經營職業賭場，查獲後連一旁違章鐵皮屋一律剷平。（彰化縣警局提供）

2023/10/04 21:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市有1棟鐵皮屋工廠涉嫌經營職業賭場，警方破獲後主動向彰化縣府提報該鐵皮屋為違章建築，彰化縣府派員查看發現，一旁還有5棟鐵皮屋工廠也是違建，為免該處再次成為治安死角，於是決定通通拆除，縣府建設處今（4日）派出拆除大隊，將6間大鐵皮屋夷為平地。

員林警分局表示，2020年9月獲報，員林市員大路上旁的農地，有一間鐵皮屋廠房入夜後經常人聲鼎沸，調查後發現，劉姓、鄭姓兩人在此經營職業賭場，並以「妞妞」等賭博方式招攬賭客，警方據報後攻堅，查獲29名賭客正在聚賭，當場查扣2萬餘元抽頭金及賭資4萬餘元，訊後將劉姓、鄭姓兩人依賭博等罪移送地檢署偵辦，29名賭客依違反社違法法辦。

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員林警分局長葉文啟指出，該案犯嫌為掩人耳目，利用偏僻農地的鐵皮屋從事職業賭場行為，為免該處再次成為治安死角，因此主動提報彰化縣政府，確認該鐵皮屋為違章建築後拆除，經過三年協調，縣府建設處今日派出拆除大隊，並會同台電、警方到場，將佔地千坪鐵皮屋夷為平地，讓正義得以伸張。

據了解，被查獲的鐵皮廠房約100坪，已落成有30年，一旁還有5棟相似的鐵皮廠房，全為同一地主擁有，平時只租給他人當做工廠使用，每月光租金可收數十萬元，不過他對於被經營職業賭場並不知情，如今事後查出，所擁有的廠房均屬違章建築，縣府依法拆除，地主爽當包租公美夢也跟著破碎。

彰化警方破獲職業賭場藏身違章鐵皮工廠，縣府派出拆除大隊，將千坪大鐵皮屋夷為平地。（彰化縣警局提供）

彰化警方破獲職業賭場藏身違章鐵皮工廠，縣府派出拆除大隊，將千坪大鐵皮屋夷為平地。（彰化縣警局提供）

彰化警方破獲職業賭場藏身違章鐵皮工廠，縣府派出拆除大隊，將千坪大鐵皮屋夷為平地。（彰化縣警局提供）

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