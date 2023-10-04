少年欠35000元不還 債主撂人叫囂、縱火被警逮

警方將胡男與其同夥逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/04 14:41

〔記者徐聖倫／新北報導〕17歲韓姓少年向好友19歲胡姓男子借35000元，卻拖欠不還，前日凌晨胡男為討債，撂來6名友人開車至韓少在新北市新莊住處叫囂，甚至潑汽油縱火後揚長而去，所幸火勢不大隨即撲滅，警方偵辦，昨晨將胡男等7人逮捕到案。

據悉，韓少透過友人介紹與胡男認識，2人平常關係不錯，而今年8月初韓少向胡男借了35000元應急，但到了9月相約還款時間，韓少疑故意拖欠，胡男屢屢聯繫不上韓少，越想越火大，找6名友人為其討債。

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2日凌晨0時許，胡男與友人共7人分成3輛汽車來到韓少住處，眾人在街上對著公寓叫罵，指名道姓喊著「韓某某還錢」、「韓某某欠錢不還」，深夜巷弄大聲喧嘩擾鄰，甚至抄起路邊「禁止停車」標示鐵架就往1樓遮雨棚砸去，還沒消氣的胡男等人接著決定縱火示威。

胡男等人拿出預藏的汽油跑上韓少所住公寓樓梯間，潑灑汽油後點火，眾人見火光四起便開車揚長而去。鄰居見狀趕緊報案，警方、消防趕抵先是滅火，所幸火勢不大隨遭撲滅，也沒有人傷亡，警方則在了解情況後調閱監視器追緝，昨分別在新莊、鶯歌將胡男等7人逮捕歸案。

胡男向警供稱，因為韓少惡意拖欠借款，他才止不住怒火報復，同夥也都承認犯案，警方也發現，胡男同夥中甚至還有2名分別為14、16歲的少年。警詢後，依公共危險、恐嚇、毀損等罪嫌，將胡男等人送辦，2名少年則函送少年法庭。

消防人員於公寓內滅火，所幸未造成任何傷亡。（記者徐聖倫翻攝）

胡男與同夥共7人遭法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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