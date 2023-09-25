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宮廟堂主陣頭吸收小弟 討債把人打到命危、設局索討建商200萬

警方將陳（首位）及共犯拘提到案送辦。（警方提供）

警方將陳（首位）及共犯拘提到案送辦。（警方提供）

2023/09/25 13:33

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個暴力犯罪集團，台中市大甲區陳姓宮廟堂主染黑，以廟會陣頭吸收小弟加入，平日暴力討債及恐嚇取財在地方上作威作福，曾設局向建商索討兩百萬元得逞，也曾處理債務明明已逼對方和解，還公然持鐵椅把人打到進加護病房，行徑惡劣也被警方一舉成擒後送辦。

刑事局中打第一隊長蔡佳耀指出，台中市大甲區某宮廟陳姓堂主（35歲），近來以宮廟陣頭方式吸收小弟加入，平日以暴力討債、恐嚇取財等不法方式牟利，多次僅因行車糾紛、酒後鬧事與人衝突即暴力相向後，以威脅方式要求遭欺壓民眾撤告並簽署和解書，行徑囂張。

警方多方查證，發現陳嫌甚至曾在當地餐飲店僅因碰觸工作檯遭勸阻，即率眾砸店並徒手欲將被害人頭部壓進滾燙湯水，被害人多因懼怕惡勢力選擇隱忍，縱使警方介入調查，多數被害人仍不願出面提告，此外，陳男等人還見一名建商資力豐厚，以吃飯名義設局約出對方後，藉勢藉端毆打，恐嚇索款200萬元得逞。

另陳還假借幫忙處理友人積欠的賭債糾紛，率眾前往被害人住家毆打被害人與其父親3人，後續再由共犯出面要脅撤告，被害人迫於無奈簽署和解書，未料陳又率眾在超商內，明目張膽毆打被害人，持店內鐵椅攻擊，把被害人打到顱內出血昏迷失去意識，住進加護病房兩天才撿回一命。

蔡佳耀表示，案經報請台中地檢署檢察官指揮，與台中市、嘉義市警方組成專案小組偵辦，上月底到本月初陸續收網，將涉案陳男等共11人拘提到案，全案警詢後依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送法辦。

刑事局表示，掃除黑幫勢力一直是警方重點工作項目，惟被害人經常懼怕遭受報復而不敢出面報案，造成犯嫌為所欲為，呼籲被害民眾能勇敢出面，由警方來守護人民生命財產安全，維持社會安定，展現政府對犯罪零容忍決心。

陳率眾在超商內將被害人打到進加護病房。（警方提供）

陳率眾在超商內將被害人打到進加護病房。（警方提供）

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