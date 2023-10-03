10/3 今彩539頭獎開出1注！ 中秋加碼100萬獎項開5組。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/03 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月3日）開獎的第112000236期今彩539頭獎開出1注，每注可得800萬元，由台中市南區工學里復興路一段399號1樓的「禾豐彩券行」開出；第112000091期大樂透、第112000236期雙贏彩，頭獎均摃龜。

大樂透中秋加碼100組100萬獎項則開出5組，總中獎注數為5注，皆為單注中獎、各得獎金100萬元。尚有21組100萬獎項未開出，將於下期繼續加開。

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第112000091期大樂透中獎號碼「03、22、29、31、40、44，特別號：48」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得246萬9814元；參獎共49注中獎，每注可得5萬4281元；肆獎共96注中獎，每注可得1萬7811元；伍獎共2213注中獎，每注可得2000元；陸獎共2626注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6329注中獎，每注可得400元；普獎共4萬118注中獎，每注可得400元。

第112000091期49樂合彩中獎號碼為「03、22、29、31、40、44」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共83注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3044注中獎，每注可得1250元。

第112000236期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、08、09、10、11、12、13、14、24」，頭獎摃龜；貳獎10注中獎，每注可得10萬元；參獎共128注中獎，每注可得500元；肆獎1315注中獎，每注可得100元。

第112000236期今彩539中獎號碼為「01、02、12、13、30」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共149注中獎，每注可得2萬元；參獎共5871注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3129注中獎，每注可得50元。

第112000236期39樂合彩中獎號碼為「01、02、12、13、30」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8021注中獎，每注可得1125元。

第112000236期3星彩中獎號碼為「930」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000236期4星彩中獎號碼為「7102」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

台彩推出中秋節加碼活動，大樂透9月19日起加開100組100萬元獎項，加碼總獎金6.6億元，若100組100萬元未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出或是到10月20日為止。

本期共計開出5組100萬獎項，仍有21組未開出，將於第112000092期（112年10月6日開獎）繼續加開。

本期中秋加碼「100組100萬」獎號及中獎情形如下表：

組別獎號中獎注數每注獎金11

01 02 03 22 41 47

01 03 05 06 26 42

01 04 11 22 24 25

01 14 28 40 41 46

01 22 23 33 38 48

01 26 29 35 38 42

02 06 11 13 33 49

02 06 12 18 35 36

03 04 10 11 13 46

03 23 24 26 34 45

04 07 18 21 31 48

04 07 21 24 32 34

05 09 23 26 35 46

06 09 14 23 36 45

08 13 23 26 41 42

08 19 26 36 37 45

09 12 20 26 30 45

09 13 16 19 31 41

09 14 18 19 34 43

10 14 23 32 47 48

11 16 26 33 39 43

13 14 20 34 45 49

13 15 19 22 30 43

15 28 33 38 45 46

18 24 33 41 45 48

27 29 33 38 42 45

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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