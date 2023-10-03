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小犬颱風逼近 明揚大火殉職勇消公祭延至10/6

敬悼4殉職勇消，縣府聯合公祭追思延至6日舉行，移靈車隊4日啟程。（記者李立法攝）

敬悼4殉職勇消，縣府聯合公祭追思延至6日舉行，移靈車隊4日啟程。（記者李立法攝）

2023/10/03 16:10

〔記者李立法／屏東報導〕明揚大火造成4名勇消殉職，屏東縣政府原訂5日於縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，因應小犬颱風逼近，典禮延至6日上午11時於原地點舉行，蔡英文總統將南下送4位英雄最後一程。

移靈車隊預計4日下午15時自心燈生命館出發，行經屏東市區至屏東縣立體育館，沿途民眾若遇到移靈隊伍，可向勇消致上最高敬意，移靈儀式完成後，將開放公祭會場讓民眾前往追悼。

縣府表示，屏二分隊消防員鍾吉垣、陳柏翰、賴俊儒、施寶翔在明揚大火中英勇殉職，消防署將協助屏東縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令等事宜，4條年輕的生命早逝，令各界哀思、不捨，關懷紛紛湧入，縣府考量設於心燈館的聯合靈堂，空間有限，決定移靈至縣立體育館辦理聯合公祭，讓社會各界緬懷致意。

縣府表示，移靈儀式預計於4日下午15時啟動，將以隆重莊嚴方式進行，出動引導車、消防車、消防勤務車、警備車等車隊護送，移靈路線自心燈館出發，沿途開警示燈，行經歸智路、瑞光南路、屏二分隊、復興南路、中正路、勝利東路，最後抵達屏東縣立體育館。

縣府指出，移靈途中將繞到4位勇消生前服務的「消防局屏二分隊」辦公室，讓祂們做最後巡禮，也象徵任務的結束，小隊弟兄及義消等都將到場致意；民眾若遇到移靈車隊，可向勇消致意，縣府會在體育館內佈置花海，祝褔4位英雄一路走好。

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