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消夜只給「麥香紅」又不准叫外送 賭場被檢舉遭警查獲

台南警方今天凌晨查獲一間鐵皮屋賭場。（警方提供）

台南警方今天凌晨查獲一間鐵皮屋賭場。（警方提供）

2023/10/03 16:58

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區一間藏身工寮的賭場，疑似消夜只提供「麥香紅」又不准叫外送，導致賭場遭檢舉，南市警三分局監控1個多月，今天凌晨攻堅，當場查獲多名賭客，其中包括1名通緝犯，並查扣賭金、天九牌及骰子等證物，帶回20人，警詢後將賭場黃姓負責人移送法辦。

南市警三分局1個多月前接獲線報，有一處賭場藏身工寮，每晚場主都會CALL客，派車把賭客載到安排好的流動賭場賭博，目的是為了不讓賭客洩露賭場位置，但通常這種賭場都會準備豐盛消夜，讓賭客不會餓肚子，但該賭場除了基本的煙、檳榔，消夜只有冰在保冰桶的麥香紅茶，有賭客肚子餓了，還不准叫外送。

警方接到線報後，派員到工寮附近埋伏，發現這間鐵皮屋賭場，晚上會用黑色塑膠袋把窗戶遮起來，深夜時段時常有車輛進出，賭客大多是2、30歲左右的年輕人，鐵皮屋周圍還設有監視器監控，而且賭場不時會換位置，賭場作風低調、小心，賭場疑似察覺有異，已經多日沒有進入工寮，直到今天凌晨，賭場又回到安南區，警方見時機成熟，展開攻堅行動。

警方拿搜索票請黃姓場主配合搜索，當場查扣了2萬6千元的賭資籌碼、天九牌和骰子等證物，訊後警方將場主依賭博罪移送，其餘賭客則處以行政裁罰。

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