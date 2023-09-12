欠300萬賭債成冤魂 警抄台中最大百家樂賭窟

警方攻堅，破獲台中最大百家樂職業賭場，警方查扣賭資、籌碼、賭具等證物，帶回85人。 （警方提供）

2023/09/12 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年輕男子近日積欠三百萬賭債後走上絕路，警方根據遺書內容及家屬透露訊息追查，鎖定這處有百坪空間、號稱台中最大的百家樂職業賭場，十日動員特勤等大批警力攻堅查緝，一舉查獲負責人、員工及賭客等八十五人，並查扣賭資、籌碼及賭具等證物，由於人數太多，動用大型警備車分三趟才將所有人載回警局偵辦。

台中市第警三分局最近受理一起輕生案件，死者是年僅二十出頭的年輕男子，其遺書透露積欠約三百多萬元賭債無法償還，警方發現案情不單純與家屬懇談，研判應與西屯區一處大型百家樂職業賭場有關，加上確認死者曾出入賭場等情資後，與第六警分局共組專案小組展開偵蒐。

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藏身商辦 熟客經人臉辨識才能帶友進入

警方查出該賭場藏身台灣大道一棟商辦大樓地下室，一百多坪空間號稱台中最大百家樂，裡面好幾張賭桌，由年輕女荷官發牌供賭客下注，自上月開始經營後透過口耳相傳吸引賭客，除了有後門做逃逸路線，入口還有把風及兩道門鎖，熟客得經由人臉辨識系統才能帶朋友進入，戒備相當森嚴。

警方經縝密蒐證後報請台中地檢署指揮偵辦，前晚持搜索票動員大批特勤警力，以迅雷不及掩耳之勢攻堅突襲，一舉查獲三十二歲的潘姓現場負責人、荷官、實習荷官、櫃台、安管、賭客等八十五人，其中賭客就佔了六十二人，由於人數眾多，警方特別出動大型警備車，停在台灣大道上讓他們排隊上車，分三趟才載回警局。

警方並於現場查扣賭資近百萬、兌換新台幣一比一的籌碼五千六百餘萬，另有點鈔機、市價五十四萬元的高級洗牌機、各式賭具、監視器、通訊設備、賭桌、電動麻將桌等贓證物，全案訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦，賭客則依社維法裁處，至於賭場是否涉逼債致人走上絕路，將進一步深入追查釐清究責。

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