台南接連2起「後空翻」車禍 警方納悶：到底路有多難開？

9月12日中西區忠義路段，有駕駛把車開到「後空翻」。（民眾提供）

2023/10/04 00:27

〔記者王捷／台南報導〕一個月兩件「後空翻」車禍，讓台南市警局警二分局都懷疑，是路難開還是駕駛技術不好！2日下午，李男開車載女性友人，在中華西路口要轉彎時，疑似車速有點快，加上不熟悉路況，車子撞上分隔島「後空翻」，所幸女乘客只有擦傷，李男也沒有酒駕，由上月中西區才有輛車一樣開到四輪朝天，警方只能呼籲中西區富幅不寬，請民眾放慢車速。

台南市中西區的忠義路段，9月12日發生一件車輛「後空翻」車禍，許多路過民眾笑稱，沒看過這麼強的三寶，到底怎麼開可以把車開到後空翻，但是蘇姓駕駛向警方供稱，是吃了感冒藥，精神不好才導致車禍。

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隔沒一個月，中西區又來一輛「後空翻」車，地點是在中華西路與南島路口，該路段是中西區與安平區交界，雖然車流量多，但比起上個月翻車的忠義路段，中華西路的路幅寬很多，卻又發生車輛「後空翻」，讓警二分局很傻眼，馬上趕到現場，查出李男是轉彎撞上安全島才會翻車。

翻車後導致中華西路交通一度癱瘓，警方聯繫拖吊車，將李男的車移開，耗費一個多小時左右，交通才恢復正常，李男酒測值0，警方告誡李男下次開車要注意，全案交由交通分隊調查肇事原因。

李姓男子疑似車速過快，加上不熟悉路段，車子撞上安全島「後空翻」。（民眾提供）

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