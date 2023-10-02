「攔截你的左轉」！台中2機車路口撞上 闖紅燈瞬間兩敗俱傷

柯男機車內物品散落一地。（警方提供）

2023/10/02 12:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一處路口秋節連假期間發生機車碰撞事故，有民眾將行車紀錄器影片PO網，還標註「攔截你的左轉」，引發熱議，經查，其中一輛未兩段式闖紅燈左轉、另輛機車則是直行闖紅燈，結果2車在路口撞成一團雙雙掛彩，所幸經送醫均無生命危險，肇因及責任歸屬將由警方進一步鑑定釐清。

這起事故發生在前天下午，台中市第二分局獲報北區忠明路與忠明三街口發生交通事故，員警迅速到場查處，現場為57歲蔡男騎機車沿忠明路外側車道往西屯路方向行駛，並在該路口左轉，與同向另輛由49歲柯男騎乘，沿忠明路外側車道往西屯路方向直行的機車發生碰撞。

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由於柯男機車攔腰撞上蔡男機車，雙方當場均連人帶車摔倒在地掛彩，全身多處擦挫傷，所幸經送醫救治後無生命危險，警方對兩名騎士呼氣酒測均無飲酒反應，從相關路口監視器顯示，蔡男未依規定兩段式待轉，直接在路口紅燈左轉，另直行柯男則是闖紅燈因此釀禍。

警方表示，詳細事故原因將由交通警察大隊進行後續分析研判，同時提醒民眾行車應隨時注意車前狀況，並遵守交通安全規則，切勿貪快闖紅燈、違反號誌管制或任意違規行駛，才能避免發生交通事故，至於行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

兩輛機車碰撞瞬間。（警方提供）

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