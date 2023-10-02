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通知包裹待領 別急著付款 小心是幽靈包裹

苗栗縣警局呼籲通知包裹待領，民眾別急著付款， 小心是幽靈包裹詐騙案。（苗栗縣警局提供）

苗栗縣警局呼籲通知包裹待領，民眾別急著付款， 小心是幽靈包裹詐騙案。（苗栗縣警局提供）

2023/10/02 09:42

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局統計今年1至9月共受理2件幽靈包裹詐騙案，詐騙集團將民眾沒買的「幽靈包裹」寄至超商並通知取貨，或透過郵務等送達方式要民眾付款領取遂行詐騙，往往因包裹未詳載出貨明細，退款有難度，金額不大等因素，致部分民眾自認倒楣並未報案。

苗栗縣警局刑警大隊指出，來路不明的包裹俗稱「幽靈包裹」，典型幽靈包裹詐騙案，不論是超商領取或郵務送達，就是要民眾貨到付款，要避免這型詐騙就是在付款取貨前，應再三確認所訂購的商品名稱、數量、款項是否相符，如果是協助家人代收，請先向家人查證有無網購，若未訂貨請不要去領取包裹；若包裹寄件人資訊註記「代賣」、「非賣家」及「物流商」等字樣時，應先檢視近期有無購物紀錄，勿輕易付款取貨，只要不符合或有疑慮就予以拒領。

苗縣警局表示，由於詐騙幽靈包裹頻傳，統一超商提供反詐取貨服務，如果消費者在打開包裹後發現有疑慮，可以到24小時的申訴平台申請退款；全家便利商店提供民眾線上申請退款服務，再協助消費者將詐騙包裹寄回。

至萊爾富及OKmart取貨的民眾，則是可以透過客服專線來處理。至超商付款前，可先依據包裹託運單內容，上網查詢相關「寄件人名稱、提供之LINE ID、電話」等資訊，均可協助您辨別，保障民眾個人消費權益。

苗栗縣警局長莊勝雄呼籲應儘量避免於社群軟體（包含臉書、LINE及IG等）購物，除消費無保障之外，個人資料恐有外洩疑慮，遇到可疑、來歷不明的包裹，應停止取貨、付款，並撥打110或165查證；另165提供申請退款步驟，請民眾善加利用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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