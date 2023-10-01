搭機返國在免稅店買洋酒 遺忘在捷運加值機前被侵占

女乘客忘了拿洋酒。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/01 11:43

〔記者王冠仁／台北報導〕一名女旅客搭機返國抵達松山機場後要搭乘捷運，她在台北捷運松山機場站內的加值機前操作時，不慎將方才在免稅店購買的一瓶3千多元的大摩威士忌遺忘在機台前。不久後，另名同樣搭機返國的余姓男子前往加值機時見到該瓶酒，他不僅沒有轉交給站務人員，反而還占為己有；捷運警察隊調閱監視器畫面揪出他，將他依侵占罪嫌送辦。

警方調查，一名女乘客在今年7月9日搭機返回台灣，她從松山機場入境後，前往北捷松山機場站搭捷運；她搭捷運前在站內的加值機操作，期間不慎將方才在免稅店購買的一瓶威士忌，遺忘在機台前就離去。不久後，另一名也是從國外搭機返台的男子前往加值機，他見到該瓶洋酒，隨即順手牽羊將酒拿走占為己有。

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女乘客事後發現遺忘洋酒，返回現場尋找不著，向捷運警察隊求助；捷警隊調閱監視器畫面發現酒被人拿走，女乘客氣得表示要提告，還說該瓶酒是買來要送給好友的禮物。

警方說，由於侵占洋酒的男子，並非以記名票卡搭乘捷運，而是購買單程票，警方於是耗費多時調閱大量監視器畫面，最後經比對當天入境的旅客之身形、樣貌、隨身行李等特點著手，最終鎖定對方就是余姓男子。

警方在本週四傳喚余到案說明，他沒有交代酒的下落，指稱願意與對方和解；警方不排除余已經將洋酒喝下肚，因此最後將他依侵占遺失物罪嫌送辦。

捷警隊呼籲，歷年來在北捷系統中的刑事案件數，侵占遺失物案排名居首，多是民眾因一時貪念將他人遺失物品順手牽羊。警方提醒，侵占他人遺失物可能遭判處1萬5千元罰金並留下刑事紀錄，拾獲民眾切勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

余姓男子順手牽羊拿走洋酒。（記者王冠仁翻攝）

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