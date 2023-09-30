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50嵐吸管「藏1冷知識」避免蚊蟲飛入 網友驚呼：從沒注意到！

有網友分享冷知識，表示50嵐的吸管套有一段小的、一段大的，小的那段可套回吸管避免蚊蟲飛入或是旁人口沫沾染。（翻攝自dcard）

有網友分享冷知識，表示50嵐的吸管套有一段小的、一段大的，小的那段可套回吸管避免蚊蟲飛入或是旁人口沫沾染。（翻攝自dcard）

2023/09/30 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友發文表示，自己因擔心吸管暴露在外面，會被小蟲子或路人的飛沫沾上，所以會把吸管套套回吸管，「變成一個蓋子的感覺」，貼文曝光後，有網友分享50嵐吸管套的正確用法，令不知情網友直呼「太猛了吧」。

據網友在《Dcard》以「有沒有人喝手搖怕吸管露在外面」為標題發文，提到自己每次喝手搖飲料，都覺得吸管暴露在外面很恐怖，怕被小蟲飛進或沾染旁人飛沫，因此，她就將吸管的塑膠套套回吸管，並在上方綁一個結，「直接變成蓋子的感覺」，並說道這樣雖然能避免小蟲或口水沾染，但有時候吸管套套回去會破掉，需要非常注意。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我綁吸管的原因其實是沒有垃圾桶」、「我都10分鐘喝完，沒這問題」、「那生活會很痛苦，包括衛生紙開了就暴露在空氣中了喔」、「我也會這樣！雖然我喝飲料也超快，但是一想到要進捷運或公車、很多人聚在一起的密閉空間就覺得會髒髒的」。

其中還有網友分享，「你下次喝50嵐仔細看吸管套，有一段小的、一段大的，小的那段就是讓你套回吸管的，我印象中吸管套上有文字介紹，而且50嵐的吸管套還有幫你割好一條線，方便你把吸管套分開哦！」，而50嵐吸管上也竟然有這句話「衛生小祕招：請沿著虛線剪下，即可套上未喝完之飲料吸管口，可避免蚊蠅飛落飲品之中。」

其他網友得知後也留言回應，「真假！太有料了哥」、「我都用衛生紙包著」、「太猛了吧」、「從沒注意過」、「我真的是不敢相信欸！從來沒注意到吸管套上面有字」。

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