尋獲最後1名罹難員工有前兆！消防小隊長昨眼皮狂跳今入場5分鐘就找到

現場目前持續開挖。（記者羅欣貞攝）

2023/09/30 11:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚爆炸案今天尋獲最後一位失聯的傅姓班長，找到他的屏東縣消防局長治分隊小隊長張哲豪昨晚眼皮狂跳，以為自己快要中風，隊員告訴他可能會被他找到，今天入場5分鐘後果然就尋獲傳姓班長。

爆炸案發生後，尋找最後一位失聯員工的行動沒有中斷，長治分隊小隊長張哲豪昨晚眼皮狂跳，告訴太太今天還要到現場支援，太太的前同事是明揚員工，昨天剛好出加護病房可以聯絡，太太聯絡之後馬上獲知傅姓員工較為準確的所在位置，於是張哲豪今天到場後馬上分配任務，接著他挺進最接近的位置，果然在進入5分鐘左右就在2樓發現傅姓班長的頭部，將項鍊及眼鏡先取出，供家屬確認後，確定為班長所有。

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傅姓班長的遺體五分之二露出，五分之三被壓在大型機具下，為保持遺體完整，現場需要慢慢開挖，一點一點挺進，因此需要至少超過半天的時間，才能將遺體移出來。

前幾天搜尋範圍多以開挖的搜尋路徑右邊為主，縣府工務處長楊慶哲因為過去有震災搜尋的經驗，認為有可能爆炸威力將員工噴至路徑左邊，因此今天的搜尋範圍移至左邊，果然找到失聯員工。

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