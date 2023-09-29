明揚大火傷亡慘重 屏二分隊掛滿小朋友加油打氣卡片

屏二分隊掛滿了小朋友寫給消防人員的卡片，滿滿的祝福和感謝。（屏東縣政提供）

2023/09/29 17:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚大火今天第8天，失聯的傅姓班長仍未尋獲，縣長周春米今天到靈堂探望家屬、接著到搜救現場關心傅姓班長的搜救進度，並到屏一分隊、屏二分隊慰問，給消防弟兄慰問打氣，而屏二分隊則掛滿了和平國小的學童為消防弟兄繪製的加油鼓勵卡片，相當的溫馨。

「一定要好好找到最後一位失聯的員工」，縣長周春米轉述消防弟兄家屬們的心聲，令她深深感動，今天是中秋節，很遺憾有許多弟兄們不能與家人團圓，雖然救災是消防員的天命及職責所在，但家屬們在遭遇這麼大災難後，還是非常堅強的守護職責，讓她相當感動及感謝。

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這次大火傷亡嚴重的屏二分隊內，和平國小的學童畫了滿滿的祝福，有手繪消防車、救護車、摺紙天燈，寫滿了「謝謝」與「平安」卡片，內容有「在火災時，我們往外衝，你們卻往裡面跑，看到你們，讓大家得到希望，謝謝你們，加油!」、「感謝你們賭上性命拯救我們，在火災發生時你們總是在第一時間衝進火場，希望你們能戰勝火神」、「謝謝消防員，您們辛苦了!」，為消防弟兄們加油、安慰及打氣，讓周春米與消防隊員們感到溫馨和感動，成為消防弟兄最溫柔的後盾。

周春米表示，今天出動了44位警消義消持續擴大搜索，目前受傷的7位消防弟兄已從加護病房轉出至一般病房，廠房員工仍在加護病房的有2位，感謝所有醫護人員專業、細心照料。

縣長周春米慰問屏東消防分隊。（屏東縣政府提供）

消防人員在中秋節仍然持續到明揚大火現場搜索。（記者葉永騫攝）

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