大直街民宅下陷 北市拆25戶塌陷建物預估10/1完工

2023/09/30 00:15

〔中央社〕基泰建設施工不慎造成台北市大直街民宅下陷，北市府完成前置作業後，9月26日拆除重災戶25戶建物。北市副市長李四川今晚表示，30日可拆完，10月1日進行整地後就全部完工。

基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案，7日因開挖地下層不慎，導致周邊25戶，包含94巷1弄1、3、5、7、9號建物傾頹毀壞成為重災戶。

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基泰建設拆除計畫書25日修正送核後，台北市政府在26日執行拆除作業，由台北市建築管理工程處到場會同建築師公會督導，並透過5條鋼索固定受損建物，再由大鋼牙拆除，李四川當時接受聯訪時說，盼10天內拆完。

李四川今晚透過媒體群組發布訊息指出，針對大直街重災戶已拆完9號建物，30日可全部拆完，10月1日進行整地後全部完工，拆除工程提前5天結束。

北市建管處表示，今天拆除進度進行到94巷1弄9號4樓及5樓，30日持續進行拆除，拆除大直街重災戶工程是採低震動機具，減少影響附近居民生活，且現場也設置水平傾斜儀，每天觀測了解鄰房建物變化。

建管處指出，水平傾斜儀每天觀測3次，觀測資料都會提供住戶參考，且每天會彙整3次觀測資料，交由台北市建築師公會協助判讀，並以簡單易懂方式向住戶說明建物變化情形。（編輯：陳彥鈞）1120930

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