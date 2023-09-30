為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大直街民宅下陷 北市拆25戶塌陷建物預估10/1完工

2023/09/30 00:15

〔中央社〕基泰建設施工不慎造成台北市大直街民宅下陷，北市府完成前置作業後，9月26日拆除重災戶25戶建物。北市副市長李四川今晚表示，30日可拆完，10月1日進行整地後就全部完工。

基泰建設位於北市大直街的「基泰大直」建案，7日因開挖地下層不慎，導致周邊25戶，包含94巷1弄1、3、5、7、9號建物傾頹毀壞成為重災戶。

基泰建設拆除計畫書25日修正送核後，台北市政府在26日執行拆除作業，由台北市建築管理工程處到場會同建築師公會督導，並透過5條鋼索固定受損建物，再由大鋼牙拆除，李四川當時接受聯訪時說，盼10天內拆完。

李四川今晚透過媒體群組發布訊息指出，針對大直街重災戶已拆完9號建物，30日可全部拆完，10月1日進行整地後全部完工，拆除工程提前5天結束。

北市建管處表示，今天拆除進度進行到94巷1弄9號4樓及5樓，30日持續進行拆除，拆除大直街重災戶工程是採低震動機具，減少影響附近居民生活，且現場也設置水平傾斜儀，每天觀測了解鄰房建物變化。

建管處指出，水平傾斜儀每天觀測3次，觀測資料都會提供住戶參考，且每天會彙整3次觀測資料，交由台北市建築師公會協助判讀，並以簡單易懂方式向住戶說明建物變化情形。（編輯：陳彥鈞）1120930

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播