屏東街頭開槍 被害人稱酒後口角引起、警方逮獲共犯司機

嫌犯將被害人的車子攔下後當街開槍。（民眾提供）

2023/09/29 15:34

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市和平路今天清晨發生在路上攔車開槍案，駕駛白色BMW的休旅車的沈姓男子遭到駕駛紫藍色的馬自達轎車嫌犯開車攔下，接著歹徒下車朝休旅車連開約16槍，被開槍的31歲沈姓男子在車內被打中左手臂後忍痛強行衝出現場，自行送醫，目前無生命危險，警方初步調查，疑雙方早就互看不順眼，昨天酒後又引發口角衝突，接著就發生開槍事件，警方中午即帶回涉案的鄭姓司機，但涉案的歹徒及槍枝仍在追查。

根據附近的民眾表示，今天清晨5點多突然一部汽車快速開到另一部汽車前方將車攔下，接著一名歹徒從前座打開車門下車，拿出一把手槍朝著攔下的白車連續開了約16槍，當時有民眾還以為那麼早就在放鞭炮，沒想到竟然是在街頭開槍，讓人嚇死了，而受傷的沈男在歹徒開槍後加速撞擊歹徒座車後迅速逃離現場，嫌犯也離開現場，被開槍的沈姓男子左手臂中彈自行到寶建醫院救治，並無生命危險。

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警方獲報已前往處理，在現場發現10個彈殼皆掉落在道路的分隔島附近，汽車則有14個彈痕，調閱附近監視器，確定整個開槍過程，被害人與歹徒應該熟識，在鎖定對象後，中午即帶回涉案的鄭姓司機，但涉案的歹徒及槍枝仍在追查，被害的沈姓男子表明，與開槍的嫌犯認識，因為酒後發生口角加上早就互看不順眼，沒想到竟會開槍，全案警方正在進一步調查釐清。

警方鑑識被害人BMW車輛有彈孔有14個。（屏東警分局提供）

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