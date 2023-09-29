目睹員工開怪手摔入土坑慘死！老闆落跑前打電話報警

李姓老闆親眼目睹員工連人帶怪手摔入土坑慘死。（讀者提供）

2023/09/29 09:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄旗山區溪洲大橋下方的一處工地，昨天清晨5點多有怪手倒塌掉入土坑，警消獲報前往救援時，發現35歲李姓怪手司機被怪手壓死，經警方調查後，發現李男受雇前往傾倒廢棄物，事故發生時，李姓雇主和2名同事也在場目擊，他們親眼看到李男連人帶車摔入土坑，落跑前還不忘打電話報警，警方循線逮捕3人，依違反廢棄物清理法等罪送辦。

警方指出，昨天清晨5點半左右，民眾報案指稱旗山區溪洲大橋下方一帶工地有怪手倒塌掉入土坑，經消防員冒險下探調查，發現該挖土機正下方疑有人遭埋，消防隊花了兩個多小時開挖土方救人，但受困35歲李姓男子被救出時已無生命跡象。

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警方調查後發現，報案的葉姓男子跟死者李男是同事，當時李姓負責人（41歲）帶著葉男、錢男和李男一起在工地挖抗準備埋藏廢棄物，但李男疑操作機具不慎，連人帶車摔入土坑，李姓老闆見事態嚴重，不知如何處理，趕緊提醒葉男報案，3人落荒而逃。

警方循線在高雄、屏東等地追緝，案發18小時後陸續逮捕李姓老闆、葉姓工人與錢姓男子，3人坦白有去工地開挖準備掩埋廢棄物，但不肯供出是幫誰處理，對案情避重就輕，警方訊後依違反廢棄物清理法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並建請聲押。

警方在怪手掉入的土坑找到大量廢棄物。（讀者提供）

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