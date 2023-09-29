捷運車廂擂台賽？兩女推擠、扯髮、踩腳爆全武行

兩人在車廂內發生肢衝突。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/29 09:10

〔記者劉慶侯／台北報導〕兩名婦人日前搭乘捷運時，僅因在擁擠的車廂內不小心碰撞，結果引發肢體衝突，把車廂當成戰鬥擂台，一直撞擠、掄拳打到車廂外，最終兩人各自驗傷，互提傷害告訴，兩女互毆影片今天曝光。

台北捷運警察隊第三分隊19日接獲通報指捷運忠孝復興站有旅客發生糾紛，捷警到場後，發現是兩名情緒激動、頭髮凌亂的婦人，互相指控對方不是，警方只得先行安撫雙方情緒，避免衝突再次發生，並調閱相關影像釐清案情。

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警方調查，原來是43歲的楊女由台北車站上車時，因逢尖峰時間車廂內十分擁擠，列車行經忠孝新生站時，一個轉身不小心觸碰到53歲的陳姓女乘客，雙方因而引發口角爭執。

警方調查，兩名婦人由爭吵進而演變為互相推擠、踩腳、拉扯對方頭髮及拍落眼鏡等失控行為，一路由車廂內打到車廂外，把車廂當成擂台，引起其他搭乘旅客側目。隨後雙方於忠孝復興站下車，並報請捷運公司通報捷運警察處理。

捷警隊表示，警方到場後，雙方情緒才冷靜下來，遭扯髮拍落眼鏡的楊姓女乘客後續自行至醫院驗傷，並提出傷害告訴。全案依傷害罪移送轄區大安分局偵辦。

兩人最終打到車廂外，引得警方也前來關注。（記者劉慶侯翻攝）

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