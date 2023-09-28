新竹輪胎行縱火釀8親人慘死！逆子一審判死刑

竹市東大路正義輪胎行縱火案嫌犯陳彥翔被判死刑。（資料照）

2023/09/28 11:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市東大路正義輪胎行縱火案嫌犯陳彥翔，因與家人口角，憤而潑汽油釀成包括媽媽、妻子與3名子女和大嫂、妹妹、姪女8死慘劇，庭審時陳彥翔始終否認全部犯行，以致於法官4度裁定延長羈押迄今，新竹檢方起訴本案時，認為陳彥翔泯滅天良、毫無人性，建請院方判處死刑，以昭炯戒。新竹地院今（28日）上午11點宣判陳彥翔死刑，褫奪公權終身，可上訴。陳彥翔從視訊聆聽宣判，表情漠然。

新竹地院發布新聞表示，合議庭量刑審酌被告片面主觀認為父母偏愛手足而對自己不公，僅因家務細故與父母發生爭執口角，驟然為縱火犯行，在屋內潑灑汽油數量眾多、範圍甚廣，火勢延燒之結果為其所預見，終至本案住宅內同住家人8人無法逃生，造成永遠無法回復的損害，其中4名年幼之兒童，其等無辜幼小的生命無端遭受剝奪，倖存之被害人及其他親屬則家庭破碎，天人永隔，身心承受巨大苦痛。

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新竹地院合議庭考量被告手段殘酷，其縱火行為，造成重大傷亡結果，堪認屬最嚴重的罪行，暨檢察官和被害人家屬求處被告死刑之意見，就各項量刑情狀全盤考量綜合評價後，認如量處無期徒刑或較輕之有期徒刑刑度，與被告之主、客觀犯罪情節的比例不相符合。認為有剝奪被告之生命，使被告永久與社會隔離之必要，量處被告死刑，並宣告褫奪公權終身。

檢方起訴指控，陳嫌因積欠債務而經濟狀況不佳，與同住父親和母親常因家務問題發生口角衝突，去年6月15日晚上9點40分許，陳嫌因洗碗等家務事，與父母發生激烈爭執，竟開車到加油站買20公升92無鉛汽油，並分裝在保特瓶內，先用衛生紙點燃，再將汽油潑灑在輪胎行1樓，火勢一發不可收拾，陳嫌的媽媽、妻子和3名子女、妹妹、大嫂和姪女共8人葬身火窟，陳父因距離1樓門口較近，見逆子縱火後旋即逃出，倖免於難。

警方及消防人員獲報趕到現場，將遭大火燒燙傷的陳嫌當場逮捕，陳嫌去年7月出院後，由檢方聲押獲准，並羈押迄今。

新竹檢方依殺害直系血親尊親屬、殺人等罪嫌起訴，檢方認為，陳嫌僅因家務事與父母發生爭執，便為發洩其不滿情緒而縱火，除危害公共安全及社會秩序，犯罪手法殘酷、泯滅天良、毫無人性，視人命如草芥，罔顧他人生命、身體、財產之安全，且造成8人死亡之嚴重結果，且其行兇動機、手段令人髮指，所為人神共憤，且無教化可能，未量處死刑，顯為輕縱，非但不足以還被害人公道，亦不足以撫慰被害人失親之痛，為維護社會秩序及確保民眾生命安全，請求法院判處死刑，以昭炯戒。

全案移審新竹地院後，陳彥翔始終否認全部犯行，但因其涉嫌觸犯的是殺害直系血親尊親屬等罪，法院擔心他可能有傷害生命、逃亡可能，因此4度裁定延長羈押迄今。

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