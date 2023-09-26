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軍營內手機上網爽賭百家樂 馬防部阿兵哥下場曝光

馬祖防衛指揮部上兵被查獲在營區內以手機上網簽賭百家樂，法院聲請簡易判決處刑。滑手機示意圖。（資料照）

馬祖防衛指揮部上兵被查獲在營區內以手機上網簽賭百家樂，法院聲請簡易判決處刑。滑手機示意圖。（資料照）

2023/09/26 17:58

〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍馬祖防衛指揮部莒光守備大隊步兵連前24歲許姓上兵，去年5月間經部隊檢查未安裝監管軟體，追查出他在營區內以手機上賭博網站下注百家樂，案經馬祖憲兵隊調查後移送連江地檢署專由桃園地檢署偵辦，桃檢今偵結依陸海空軍刑法在營區賭博財物等罪嫌，將許姓上兵向法院聲請簡易判決處刑。

檢方調查，許男2018年11月起在馬祖防衛指揮部莒光守備大隊步兵連擔任上兵，去年6月1日退伍；許男部隊長官去年5月7日巡查寢室時，發現許男的手機未安裝監管軟體，追查發現許男去年4月23日到同月30日，陸續在部隊菜圃沃營區寢室內使用手機登入賭博網站「卡利系統」，以3萬元簽賭百家樂，許男若贏得賭局可依賠率獲得獎金，若賭輸則押注金額歸網站經營者，以此與網站對賭。

案經部隊報由馬祖憲兵隊調查，許男坦承上網賭博，被移送連江地檢署偵辦，案經金門高分檢轉陳最高檢察署核轉許男住居地的桃園地檢署偵辦。

檢方調查證據後認為，許男所為已觸犯陸海空軍刑法第75條的在營區、艦艇或其他軍事處所、建築物賭博財物，及刑法第266條以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類的方法賭博財物罪嫌，偵結將許男向法院聲請簡易判決處刑。

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