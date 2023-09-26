信興、台農蛋品涉以次充好 老董涂萬財翁媳2人均交保

檢調搜索位於高雄鹽埕區的台農蛋品公司。（資料照）

2023/09/26 07:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕信興、台農蛋品公司被高雄市衛生局告發，疑有以次品充好品之嫌，高雄檢調受理後，昨發動偵查，前往台農蛋品公司位在高雄的辦公室搜索，並帶回信興老董涂萬財及他的媳婦、台農負責人黃鈺善，檢方漏夜複訊後，凌晨認定兩人無羈押必要，諭令各30萬、10萬元交保。

據了解，農業部提供資料交高市衞生局協助稽查，多日比對後，台農、信興蛋品公司的進口蛋品（巴西、泰國、澳洲、美國、菲律賓、土耳其），自112年3月至9月起，共計有殼蛋502.8萬顆及提供信興蛋品公司加工用途蛋326.1萬顆，兩者加起來共有828.9萬顆，但信興蛋品、台農蛋品2公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆。

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衞生局曾多次約詢2家公司，信興蛋品公司表示中央畜產會交付的蛋，全數作為洗選殼蛋販售，其中，326.1萬顆加工用途蛋流向不明，以一般業界從運送到洗選合理損耗，約15-20%估算，至少應有663萬顆洗選蛋出廠，扣除台農供貨某大型通路商的數量238萬顆（核有單據），兩者落差極大。

因信興、台農蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，蛋品流向不明數量高達425萬顆，經釐清且多次約詢，業者堅不吐實，疑有以次品充好品的詐術，以及效期標示涉虛偽標記獲取利益之嫌，向高雄地檢署告發，檢調昨發動搜索，兩人昨晚間近9點被移往雄檢複訊，直到今天凌晨才結束訊問，檢方認為2人涉嫌偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別諭知30萬元、10萬元交保。

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