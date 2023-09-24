台南穆斯林聚會民宅瓦斯氣爆 8名印尼移工受傷

台南市北區北忠街一處民宅驚傳瓦斯氣爆，1樓天花板遭震落。（民眾提供）

2023/09/24 21:24

首次上稿 21:01

更新時間 21:24（新增市長說法）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區北忠街16巷1處民宅，今天晚間7點許驚傳瓦斯氣爆火災，4樓的建築物1樓有火煙冒出，消防員到場發現，1樓天花板遭震落且廚房起火，現場共有8名印尼移工受傷送醫。

請繼續往下閱讀...

台南市消防局初步調查，現場是印尼移工聚集場所，當時有8名印尼籍男子在該處做穆斯林教會活動，疑為煮食不慎、瓦斯桶漏氣引發氣爆，接著被人以滅火器撲滅。消防人員在失火住宅逐層完成搜索，確定無其他人員受困，經消防員關閉氣體、偵測結果已無危險值。

8名受傷的印尼男移工，其中7名男子送成大醫院、永康奇美醫院就醫；另1名男子被友人協助送醫。目前由火調科人員鑑定氣爆、起火原因及財物損失。

台南市長黃偉哲於氣爆發生後與消防局長李明峯趕到場了解，得知8名受傷移工已被送醫，當時這8名移工在煮火鍋吃，可能使用瓦斯不慎、引發氣爆，由於屏東甫發生重大爆炸火災案，消防局獲報後尤為謹慎處理，因外洩的瓦斯桶接頭損壞、瓦斯不斷溢出，消防員用水霧降低現場瓦斯濃度，同時提醒中秋節將屆，民眾不論是烤肉或煮火鍋，都要特別注意瓦斯用火安全。

台南市北區北忠街一處民宅驚傳瓦斯氣爆。（民眾提供）

發生氣爆民宅天花板隔間遭震落。（民眾提供）

台南市北區北忠街一處穆斯林聚會民宅驚傳瓦斯氣爆。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法