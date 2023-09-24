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立院預算中心指連4年未辦防災士訓練 嘉市澄清與事實有出入

嘉市消防局表示，疫情趨緩後，截至2022年合計培訓158位防災士。 （嘉市消防局提供）

嘉市消防局表示，疫情趨緩後，截至2022年合計培訓158位防災士。 （嘉市消防局提供）

2023/09/24 10:11

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕位於屏東科技產業園區的明揚國際科技公司廠房發生重大火警事故，消安再次引發關注。立法院預算中心23日出爐的2024年中央政府總預算案整體評估報告指出，去年（2022）消防人員訓練總次數較2020年減少27.09％，包括嘉義市等9縣市連4年以上未辦理防災士訓練。嘉市消防局今天發布聲明，強調自2018年起辦理嘉市災害防救深耕第3期計畫，期間遇疫情嚴峻，而短暫停辦，但在疫情趨緩後，截至2022年合計培訓158位防災士。

嘉市消防局表示，防災士是為培養社區民間人士的防災專業，協助社區居民提升防災救災觀念。依據内政部公布「防災士培訓及認證管理要點」規定，防災士是指參與該要點所定防災士培訓課程，並取得合格認證，自主性協助各級政府或防救災團體辦理防救災宣導及救助工作，或自主推動防救災工作者，非指專業消防人員。

現行防災士培訓依規定，採委託防災士培訓機構辦理或縣市自辦皆可，媒體報導所指全國各直轄市、縣（市）2019至今年7月辦理防災士培訓合計127次，實僅統計縣市政府為強化民眾自主防救災能力，培訓各縣市民眾或所轄韌性社區成員自行辦理的次數，並非各縣市政府實際辦理的次數。

嘉市消防局指出，嘉市自2018年起辦理嘉市災害防救深耕第3期計畫，期間遇疫情嚴峻，為符中央流行疫情指揮中心規定，降低疫情擴散而短暫停辦；但在疫情趨緩後，截至2022年合計培訓158位防災士。

今年起持續執行「強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」，委由雲林科技大學辦理防災士培訓，截至8月底已培訓47位，預計11月將再培訓60位，屆時將有265位防災士共同協力強化嘉市防救災能力。此外，2024至2027年會持續配合中央推動強韌計畫，每年持續培訓100名防災士，至2027年全市防災士將達665人。

嘉市防災士完訓人數情形。（嘉市消防局提供）

嘉市防災士完訓人數情形。（嘉市消防局提供）

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