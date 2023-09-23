9/23 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今晚（9月23日）開獎的第112000228期雙贏彩、第112000228期今彩539，頭獎均摃龜。

2023/09/23 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月23日）開獎的第112000228期雙贏彩、第112000228期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000228期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、08、10、12、13、16、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共98注中獎，每注可得500元；肆獎共1303注中獎，每注可得100元。

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第112000228期今彩539中獎號碼為「20、26、32、35、39」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共4758注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9564注中獎，每注可得50元。

第112000228期39樂合彩中獎號碼為「20、26、32、35、39」，四合9注中獎，可得21萬2500元；三合共97注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7551注中獎，每注可得1500元。

第112000228期3星彩中獎號碼為「390」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000228期4星彩中獎號碼為「7255」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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