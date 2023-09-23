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民間團體贈竹市消防2千萬設備 為屏東火警殉職弟兄默哀30秒

為屏東火警殉職消防員默哀30秒，新竹市民間團體送近2千萬的救災設備給新竹市消防人員，提升消防裝備與量能。（記者洪美秀攝）

為屏東火警殉職消防員默哀30秒，新竹市民間團體送近2千萬的救災設備給新竹市消防人員，提升消防裝備與量能。（記者洪美秀攝）

2023/09/23 14:57

〔記者洪美秀／新竹報導〕屏東縣發生工廠爆炸及消防員因救災不幸殉職的重大意外事件，新竹市7組熱心公益的捐贈人和民間單位，今天聯合捐出價值近2千萬的消防設備，並為屏東火警案殉職弟兄默哀30秒。市府強調，救災是消防人員最危險也是最神聖的時刻，為消防員及所有受傷人員祈福，盼傷亡減到最小，屏東一切平安。更感謝新竹民間團體的捐助，成為消防人員救災的後盾。

此次捐贈包括2輛救護車，電動三用油壓剪3組、共生面罩23組、特搜鞋30雙、消防頭套、衣及褲60套、消防手套210雙、義消消防衣、帽、鞋、手套50套，高階救護器耗材1批，總共合計捐贈金額為1911萬2千元，是竹市聯合捐贈總金額最高的一次，也提升竹市消防局救災救護戰力，裝備上的更新，更能保障消防同仁執行緊急救災工作時的安全。

新竹市長高虹安提到，打火同仁在每次災難發生時，都是第一時間出勤到達現場英勇救難，市府也會成為消防弟兄的後盾，盡力在消防設備上不斷更新，透過多元精良裝備與各式車輛器材，守護打火英雄的生命安全。

此次包括圻銨科技、李美雪、吳琇淋、騰遠工程和善心人士詹先生、福源花生醬、天地日月靈修會捐贈單位，捐出各式消防救護裝備器耗材及救護車，供消防執行救災救護使用，因為有民間滿滿的愛心，讓竹市消防局的同仁可以更勇敢向前，出勤時如虎添翼。

消防局分析，今年1月起，竹市內到院前無呼吸、心跳的OHCA患者，共受理175件OHCA救護案件，成功救活人數75人，急救成功率達42.8%，到院前心肺功能停止患者康復出院人數19人，康復率達10.9%。依據內政部消防署統計資料，去年全國急救成功率為27.4%、全國康復出院率為4.85%，竹市在全國急救成功率及康復率成績都名列前茅，如今有聯合捐贈者提供的裝備，將可救助更多寶貴生命。

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