賠慘了？福斯車駕駛稱「我昏倒了」連撞Lexus、BMW後四輪朝天

福斯車撞得四輪朝天，又被廖男騎乘的gogoro電動機車撞上。（警方提供）

2023/09/23 10:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（22日）深夜發生一起怪異車禍，年僅22歲的謝姓男子駕駛福斯Tiguan轎車，行經西屯區時，不知何故撞上停放路旁的Lexus（凌志） NX200，以及新車價260萬元起的BMW 520I，謝男的福斯車當場撞得翻覆，四輪朝天，更扯的是，21歲廖姓男子騎乘gogoro電動機車，似乎沒看清楚前方有事故，一頭撞上四輪朝天的福斯車，福斯車駕駛謝男說，撞車主因是「我昏倒了」，警方懷疑年輕力壯的他，可能是疲勞駕駛，全案鑑定責任中。

至於車損部分，撞翻的福斯車嚴重受損，駕駛輕傷自行就醫，被他撞上的Lexus NX200後車尾、左後車身及前車頭毀損，這輛車被推撞，撞擊BMW 520I後方，BMW 520I後車尾毀損，自己撞上福斯車的gogoro電動機車，廖姓騎士手腳受傷未就醫，他可能因沒有注意前方路況而撞上福斯車。

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怪異的是，謝男並無酒駕，他自稱撞車原因，是自己因不明原因「昏倒」，不過，他並未自述有疾病，警方懷疑他可能服用藥物或疲勞駕駛，此案將鑑定責任之後，由謝男賠償Lexus、BMW兩車車主。

福斯（圖右）車撞上Lexus NX200（圖左），又推撞BMW（左前），之後翻覆於路上。（警方提供）

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