怒控被染黑！民眾黨雲林黨部前執行長王新堯 告邱顯智、四叉貓等5人

民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯（左2）今天下午到雲林地檢署時代力量立委邱顯智、四叉貓等人提出加重誹謗、公然侮辱告訴。（記者黃淑莉攝）

2023/09/22 16:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕時代力量立委邱顯智等人上月底質疑民眾黨雲林縣黨部淪為「黑道堂口」、前執行長王新堯涉放高利貸和暴力討債。王新堯今天（22日）在多名律師陪同下，到雲林地檢署對邱顯智、「四叉貓」劉宇席等人提出公然侮辱、加重誹謗告訴，王新堯說，他個人沒有犯罪前科紀錄，已損害到他個人名譽，今天提告捍衛清白。

王新堯指出，時代力量立委、議員等人召開記者會及在媒體上抹黑，已涉及加重誹謗，他個人從1971年出生到現在，沒有任何犯罪前科判刑紀錄，因此，今天在律師林永山等3名律師及鄉親陪同下，提告邱顯智、時代力量議員廖子齊、發言人余佳蒨、政治評論家李正皓及四叉貓。

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王新堯：柯文哲支持提告

王新堯說，民眾黨主席柯文哲支持他提告。他完全沒有犯罪前科紀錄，這5人卻在媒體上大勢渲染，已損害到他個人名譽。

律師林永山說，他是在彰化、雲林執業律師，在雲林事務所與王新堯服務處同一地點，針對時代力量指控民眾黨雲林縣黨部是黑道堂口，他在該處已8年，若如外界指控是黑道堂口，那自己不就是堂主？該處是服務處與律師事務所結合的地方，提供民眾免費法律諮詢等服務。

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