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汐止下水道清淤工程傳工安意外 1工人無呼吸心跳

新北市汐止區南陽街、福德一路交叉路口下水道工程今天（22日）下午傳出工安意外，60歲吳姓男子進入下水道查看有無淤積砂土時昏倒；新北市消防隊員趕抵將他救出，但已無呼吸心跳，送醫急救中。（記者林嘉東翻攝）

新北市汐止區南陽街、福德一路交叉路口下水道工程今天（22日）下午傳出工安意外，60歲吳姓男子進入下水道查看有無淤積砂土時昏倒；新北市消防隊員趕抵將他救出，但已無呼吸心跳，送醫急救中。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/22 15:24

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區南陽街、福德一路交叉路口下水道清淤工程今天（22日）下午傳出工安意外，1名年約60歲吳姓工人在查看下水道內有無淤積砂石等雜物時，疑因心臟病發昏厥；新北市消防隊員趕抵將他救出，但已無呼吸心跳，送醫急救中。

新北市消防局第六救災救護大隊今天下午1點41分，獲報汐止區南陽街、福德一路交叉路口下水道清淤工程發生工安意外，有1名60歲吳姓工人與另名同僚，一起進入下水道查看有無砂石等雜物淤積；未料，吳男才進去沒多久就全身癱軟，失去意識。

吳的同僚趕緊爬出下水道報案，消防隊員趕抵後，趕緊將吳男救出，發現吳已無呼吸心跳，緊急送往汐止國泰醫院急救。

吳的同僚告訴消防隊員，他們在進入下水道前，上午有先將空氣灌入地下道，排出下水道內沼氣等氣體，且確保下水道氧氣是充足後才於下午進入下水道，想不到還是發生意外。

吳的同僚告訴消防隊員，吳男有心臟病史，還曾裝了支架，走進下水道沒多久就昏倒。新北市勞檢處獲報已派員趕往，釐清整起工安意外發生原因。

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