高雄下水道清淤39公里變25公里 康裕成：水利局打臉韓國瑜

2019-10-14 16:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜7月曾在臉書PO文，聲稱下水道清疏長度已超過過去每一年，今年底清疏預計將達39公里，還強調下水道是城市良心；民進黨高市議員康裕成卻在水利局業務部告中發現，雨水下水道清淤從39公里變成25公里，嚴重打臉韓國瑜的清淤良心。

高市水利局長李戎威說明，主要是因為清淤的成本增加，例如部分路段需開井、動用山貓等方式，所以清淤長度調整為25公里，但清淤效益仍相當顯著。

韓國瑜7月中旬前往鳥松區神農路視察下水道清淤工程，並於18日在臉書PO出視察心得，他形容「下水道是一座城市的良心」，還說目前高雄雨水下水道（不含中小排水溝與側溝）清疏情形，已完成清疏累積至14.7公里、1.3萬噸。

韓國瑜自誇市府下水道清疏長度，已經超過過去幾年的每一年，而水利局後續仍將持續清疏，預計今年底清疏長度將達39公里、重量3.8萬噸，無論長度或重量都會比過去3年全部加起來還多。

康裕成今在部門質詢時指出，韓國瑜誇口清疏長度到年底將達39公里，但仔細檢視水利局業務報告，發現清淤長度為25公里，落差相當大，水利局的數據完全打臉韓國瑜。

針對水利局長李戎威先前接受電視台訪問時，竟稱前朝清淤可能只做部分，他希望能串連起來；康裕成也引述業務報告內容，直言水利局規畫清疏內容，有許多都是延續前朝，卻又說前朝只做部分，明顯說謊、應該道歉。李戎威則指出，對於部分口語不精確、願意道歉。

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