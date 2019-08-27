鄭文燦：桃市污、雨水下水道成長率 六都第一

2019-08-27 23:15

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市升格後，污水下水道接管率由5%提升至20%、雨水下水道實施率則從56%提升至74.7%；為此，市府水務局今天舉行「下水道工程實務研討會」、並於市府廣場舉行「下水道設備展」，市長鄭文燦致詞時表示，無論是污水、雨水下水道，桃園成長率都是六都第一，展現城市轉型力道。

鄭文燦表示，歐美先進國家早在100多年前就建置污水下水道系統，台灣起步較晚，現在正急起直追，桃園升格前，規劃8處污水下水道，升格後增至12處，總經費1300億元，規模最大為北區污水系統，水資源回收中心1期建設於2016年完工、現正辦理2期擴廠。

鄭文燦指出，升格後，市府於龍潭大池、南崁溪、富林溪、大漢溪及黃墘溪等共推動9處礫間淨化系統、3處人工濕地，每日可處理河川污水12.75噸，污水處理廠也從嫌惡設施轉型為環教場所，邀請親子參訪及夏令營活動，今年已安排10場次、800人參與。

另市府引進IoT物聯網技術，協助即時監測市區污水及雨水下水道系統，加快市府團隊因應道路淹水問題決策速度，另為鼓勵社區配合下水道接管，市府提供「三免費一補助」政策，包含免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管，有助於美化後巷、提升社區環境品質。

鄭文燦也參觀各設備展攤位，對於各種更新的技術，例如，下水道潛盾機等等都讚不絕口，也提到下水道工程人員非常辛苦，經常要扮演忍者龜，深入地底施工，協助打造完善的下水道系統，未來有機會將尋覓合適示範點，邀請民意代表及市民一同體驗，最後鄭文燦強調，污水下水道將於5年內達到60%普及率，另雨水下水道預計至112年底可望突破80%。

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