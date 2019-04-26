梅雨颱風季將至 台中市排水道竟清出近160公噸淤泥

2019-04-26 23:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應梅雨季、颱風季汛期即將來臨，針對下水道易淤積段，市長盧秀燕今天傍晚前往北屯區景賢路雨水下水道抽查執行成效，穿著青蛙裝、安全帽前往視察，確認下水道清疏成果，未來排水空間通暢，水利局已完成全市共83處瓶頸段的清淤，清出約157公噸的淤泥。

水利局長范世億表示，今年度防汛整備工作有三大重點，第一在硬體建設方面，持續推動重大水利工程建設及加強雨水下水道施設與維護工程。第二在預警防災方面，將建構智慧防汛通訊網，整合水情資訊，提前預知災害發生防範於未然。

第三為在排水渠道清淤，水利局跨域整合與建設局及環保局合作，針對各級排水、雨水下水道及道路側溝，投入汛期前清淤之工作，總計完成清淤共670處，總長425.6公里，其中扮演都市排洪重要角色的雨水下水道清疏工作，水利局已完成共83處瓶頸段之清淤，清出約157公噸的淤泥。

范世億表示，此次視察工程為景賢路雨水下水道幹線之維護成果，箱涵尺寸為寬4.0公尺高3.25公尺，總長度約384公尺，屬於雨水下水道暗渠匯入區域排水明渠易淤積段，排水水尾段之清淤可確保河通水暢。

盧秀燕與市議員沈佑蓮、黃健豪、北屯區長李印欽等人進入景賢路雨水下水道視察，進入下水道後，發現空間乾淨，附掛管線也確實固定於牆上，肯定市府同仁清疏及維護成果，她也笑說，以前她當民意代表也時常會去勘災，所以雨衣雨鞋配備都有穿過，不過很好笑的是，她「越老穿、越可愛」幽自己一默。

水利局提醒，民眾於汛期應保持危機意識，並可利用手機及平板電腦免費下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

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