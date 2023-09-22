燒炭尋短不慎引發火燒車 女子獲救公共危險罪送辦

基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

2023/09/22 08:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕史姓女子今天（22日）凌晨疑在車上燒炭尋短，不慎引發火燒車，史女撲滅不及，及時逃出車外，火勢一發不可收拾。基隆市消防局出動7輛消防車13 名消防隊員灌救，迅速控制火勢，但整輛車已付之一炬，剩下車架。

基隆市消防局今天凌晨0 時許獲報，中正區調和街路邊有1輛轎車起火燃燒，立即出動八斗子分隊等分隊7輛消防車，由分隊長曹志榮率13名消防隊員趕往滅火。

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消防隊員趕抵時，整輛車已全面燃燒，火勢猛烈；消防隊員迅速佈放水線灌救，約20多分鐘控制火勢，還好駕駛及時逃出未受傷，整輛車被燒剩下車架。

消防隊員撲滅火勢後，轄區基隆市警二分局八斗子派出所警員詢問在場史姓女駕駛起火原因？史女才坦承，她因為心情不好，購買炭盆、木炭，想在車內燒炭尋短，燒炭時，不慎引發火勢。

警方隨即將她帶回製作筆錄後，依涉犯公共危險罪移送辦。

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基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

基隆市調和街火燒車。（記者林嘉東翻攝）

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