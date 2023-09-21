遇到貴人！分局長郵局頒阻詐感謝狀 助婦人保住104萬

烏日分局長尤啓南（左二）到銀行頒發感謝狀和獎盃、禮券，感謝行員（右二）協助阻詐。（記者陳建志翻攝）

2023/09/21 16:27

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井一名藍姓婦人，日前從網路認識一名網友，慫恿她投資美金賺3%利息，並要她把郵局104萬定存解約，匯入指定帳戶，前往龍井郵局辦解約時，剛好烏日分局長尤啓南和偵查隊詐欺承辦人林盈君到場頒發行員阻詐感謝狀，得知後立刻跟婦人說明這是「假投資真詐財」的詐騙手法，婦人一聽恍然大悟，打消解約念頭，幸運保住104萬辛苦積蓄。

烏日分局今年8月份，經金融機構通報，聯手阻詐金額高達369萬餘元，烏日警分局長尤啓南前天到台中銀行大肚分行、龍井郵局、龍津郵局、陽信銀行龍井分行、烏日郵局、花蓮二信烏日分社、台灣企銀烏日分行等處頒贈阻詐有功獎狀、警察公仔獎盃及禮券，對金融機構行員與警察聯手守護轄區治安，深表感謝。

請繼續往下閱讀...

當尤啓南和偵查隊詐欺承辦人林盈君抵達龍井郵局準備頒發感謝狀時，一名藍姓婦人剛好到郵局要辦理104萬3000元的定存解約領出，並要辦理約定轉帳，行員覺得奇怪，見員警到場立刻請求協助。

烏日偵查隊詐欺承辦人林盈君立刻詢問婦人，婦人表示日前在網路認識一名網友，交談沒多久對她就說要介紹她賺錢的投資管道，表示投資美金可穩定獲利3%，一聽先小額投資，對方近來慫恿她將定存解約，表示投資美金獲利比定存高，婦人覺得有道理，才依指示解約想匯入指定帳戶。

員警一聽告知是典型的「假投資真詐財」詐騙手法，並說明相關的案例，藍女一聽恍然大悟，打消解定存念頭，對於員警協助保住辛苦積蓄頻頻感謝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

藍姓婦人（藍衣）遇詐騙到郵局解定存，剛好烏日分局長尤啓南（右二）和偵查隊詐欺承辦人林盈君（右三）到場，幸運保住104萬元。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法